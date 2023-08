Onde assistir o jogo do Flamengo hoje, domingo, 6, pelo Brasileirão; veja horário

Cuiabá e Flamengo se enfrentam neste domingo, 6, às 20h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. A partida é válida pela 18ª rodada do Brasileirão Série A.

Após vencer o Atlético MG na última rodada, o Flamengo busca sua terceira vitória consecutiva, somando todas as competições. O Rubro Negro é o vice-líder do Brasileirão, 12 pontos atrás do líder Botafogo.

Para o confronto, o técnico Sampaoli deve ir com time misto, visando o jogo de volta da Libertadores. O atacante Pedro, que esteve fora por suspensão do clube nos últimos jogos, volta a ser opção.

Do outro lado, o Cuiabá, busca sua terceira vitória consecutiva. A equipe mato-grossense é a nona colocada na competição e caso vença o Flamengo, pode assumir a oitava colocação.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 20h, entre Cuiabá e Flamengo terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do Flamengo hoje online?

Você pode assistir a partida online através do Premiere, pela plataforma Amazon Prime Video e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Flamengo ?

10/08 - Olímpia x Flamengo - Libertadores

