Com James Rodriguez, São Paulo ultrapassa limite definido pela CBF para os jogos da Série A

O São Paulo anunciou oficialmente a chegada de James Rodríguez no último sábado, 29. Natural de Cúcuta, o colombiando tornou-se o oitavo estrangeiro a compor o elenco do clube paulista, ultrapassando o número estipulado pela CBF para o Brasileirão e reacendendo um antigo debate sobre a regra estabelecida pela entidade máxima do futebol brasileiro.

Em fevereiro deste ano, os vinte clubes da série A aprovaram um novo limite de jogadores estrangeiros por partida na competição nacional, ampliando de cinco para sete atletas internacionais por equipe.

Fique por dentro das últimas notícias no Telegram da Exame. Inscreva-se gratuitamente

Para Sandro Orlandelli, diretor-técnico de futebol com passagens por Arsenal, Manchester United, RedBull Bragantino, Internacional e Seleção Brasileira, existe uma linha tênue entre o lado positivo e negativo desta regra.

“Se você traz para a liga jogadores com alta qualidade técnica, de experiência, expertise, que agregam na qualidade da competição e também estimulam a melhoria da competitividade dos jogadores nacionais, isso é positivo. Agora, quando você traz um jogador que só vem para preencher o grupo, acaba perdendo a chance de desenvolver um talento que tenha condição de dar um resultado desportivo e financeiro no futuro", afirma o gestor.

Já Júnior Chávare, executivo de futebol da Ferroviária com passagem por diversos times do Brasil, como Grêmio, Bahia, São Paulo e Atlético-MG, acredita que a regra pode fazer com que os clubes busquem por soluções internas, dentro de seu próprio elenco.

“A limitação de estrangeiros no Brasileirão pode ser um fator que dificulte as equipes a encontrarem oportunidades de mercado para reforçar seus elencos. Porém, também pode contribuir para que essas mesmas equipes olhem para o mercado interno, em clubes de divisões inferiores, ou até mesmo que busquem soluções caseiras em suas categorias de base”, pontua.

Internacional e Santos são dois clubes que podem ter o mesmo problema que o Tricolor Paulista. No caso do Colorado, no confronto contra o Bragantino, válido pela 16º rodada do Brasileirão, o time entrou em campo com apenas dois jogadores nascidos no Brasil, Renê e Alan Patrick. Entre os titulares da partida, Johny e Wanderson nasceram fora do país, mas possuem cidadania brasileira, respeitando a regra dos sete estrangeiros.

Já o Peixe, que já conta com seis estrangeiros no elenco, busca a contratação de mais três: o costa-riquenho Juan Pablo Vargas, o norte-americano Soñora e o guineense Kamano. Com 9 estrangeiros, a equipe teria que deixar dois jogadores de fora por partida no Campeonato Brasileiro.

Apesar de este ser o limite imposto no Brasileirão, as competições internacionais organizadas pela Conmebol, como a Copa Libertadores e a Sul-Americana, não possuem essa limitação.