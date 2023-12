Jogos de hoje, domingo, 31; onde assistir e horários

O jogos do Fulham e o Arsenal, além do Tottenham contra Bournemouth pela Premier League são os destaques do futebol deste domingo, 31.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Premier League

11h - Fulham x Arsenal - Star+

11h - Tottenham x Bournemouth - ESPN e Star+

Onde irá transmitir o jogo do Arsenal hoje ; veja horário

O jogo deste domingo às 11h entre Fulham x Arsenal terá transmissão ao vivo no Star+.

Que horas é o jogo do Tottenham hoje?

O jogo deste domingo às 11h entre Tottenham x Bournemouth terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

11h - Tottenham x Bournemouth - Premier League

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+