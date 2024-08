Jogos de domingo, 11 de agosto, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Brasileirão Série A como Flamengo contra Palmeiras e São Paulo contra Atlético-GO, além do amistoso internacional entre Liverpool e Sevilla são os destaques do futebol deste domingo, 11.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Português, Campeonato Holandês, Copa Paulista, Emirates Cup, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistoso Internacional

8h30 - Liverpool x Sevilla - LCFTV

10h - Atlético de Madrid x Juventus - Canal GOAT

11h - Crystal Palace x Nantes - ESPN 4 e Disney+

11h - Chelsea x Inter de Milão - chelsea.com

Emirates Cup

10h - Arsenal x Lyon - arsenal.com

Copa Paulista

10h - Vocem x Votuporanguense - Futebol Paulista (YouTube)

Brasileirão Série A

11h - Juventude x Botafogo - Premiere

16h - Bahia x Vitória - Premiere

16h - Flamengo x Palmeiras - Premiere

16h - São Paulo x Atlético-GO - Premiere

19h - Internacional x Athletico-PR - Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

16h - Coritiba x Ponte Preta - Band, Canal GOAT e Premiere

18h30 - CRB x Novorizontino - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Brasileirão Série C

16h30 - Figueirense x Londrina - DAZN e Zapping

16h30 - Aparecidense x Volta Redonda - Nosso Futebol+

19h - Tombense x CSA - Zapping

19h - Náutico x Botafogo-PB - DAZN e Nosso Futebol+

Campeonato Holandês

11h45 - Ajax x Heerenveen - ESPN e Disney+

Campeonato Português

14h - Famalicão x Benfica - ESPN e Disney+

16h30 - Braga x Estrela da Amadora - Disney+

Olimpíadas de Paris 2024

16h - Cerimônia de encerramento - Globo e Sportv 2

