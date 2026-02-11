Lucro do Banco do Brasil cai 40% no 4º tri para R$ 5,7 bilhões

O Banco do Brasil (BBAS3) registrou lucro líquido ajustado de R$ 5,7 bilhões no quarto trimestre de 2025. A cifra é 40,1% menor que a registrada um ano antes, mas ficou bem acima do esperado pelo mercado: o consenso das projeções apontava para lucro de R$ 4 bilhões.

O retorno sobre patrimônio líquido (RSPL) no período foi de 12,4%. Um ano antes, o indicador de rentabilidade estava em 20,8%.

A margem financeira bruta do banco, receita com juros dos empréstimos, ficou em R$ 27,8 bilhões, com crescimento anual de 3,8%. A líquida, porém, sofreu um recuo de 43,8% na mesma base de comparação, para R$ 9,842 bilhões.

O baque foi efeito do aumento de 93,9% no custo de crédito do banco, para R$ 18 bilhões, e de 86,9% nas despesas com perdas esperadas (provisões), que atingiram R$ 19,036 bilhões no trimestre.

A receita com prestação de serviços ficou em R$ 8,8 bilhões, com declínio de 3,9%.

As despesas administrativas somaram R$ 9,9 bilhões, com alta de 4,1%.

A carteira de crédito do banco registrou crescimento de 2,5% ano a ano, somando R$ 1,286 bilhões.

No piso do 'guidance'

Em uma ano difícil, sob efeitos da inadimplência no setor agrícola, o Banco do Brasil conseguiu cumprir suas metas com certa dificuldade. A maioria dos indicadores de 2025 ficaram próximas do piso do guidance.

A carteira de crédito em 2025 cresceu 3,1% (o guidance era de 3% a 6%) e a margem financeira bruta foi de R$ 103,1 bilhões, sendo que a projeção previa algo entre R$ 103,1 bilhões.

O lucro líquido ajustado foi de R$ 20,7 bilhões e já ficou mais próximo do teto (de R$ 18 bilhões a R$ 21 bilhões). As despesas administrativas também chegaram próximo dos R$ 38,9 bilhões.

A reportagem está em atualização