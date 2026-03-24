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Jogos da NBA desta terça-feira, 24 de março: horários e onde assistir

A rodada da NBA desta terça-feira tem destaque para os confrontos entre Nuggets x Suns e Magic x Cleveland

NBA: Sacramento Kings x Charlotte Hornets abrem a rodada desta terça-feira, 24 (Lachlan Cunningham/Getty Images)

NBA: Sacramento Kings x Charlotte Hornets abrem a rodada desta terça-feira, 24 (Lachlan Cunningham/Getty Images)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 24 de março de 2026 às 11h59.

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A rodada da NBA desta terça-feira, 24, tem quatro partidas na programação. No Brasil, os jogos terão transmissão por NBA League Pass, YouTube NBA Brasil e Amazon Prime Video. Destaque para a partida entre Orlando Magic x Cleveland Cavaliers, confronto direto da conferência Leste.

Jogos da NBA hoje, terça-feira, 24 de março

20h00 – Sacramento Kings x Charlotte HornetsNBA League Pass
20h30 – New Orleans Pelicans x New York KnicksNBA League Pass
21h00 – Orlando Magic x Cleveland CavaliersYouTube NBA Brasil
00h00 – Denver Nuggets x Phoenix Suns Amazon Prime Video

Onde assistir aos jogos da NBA hoje?

Os jogos desta terça ficam distribuídos entre três plataformas. O NBA League Pass transmite Kings x Hornets e Pelicans x Knicks.

O duelo entre Magic e Cavaliers terá exibição no YouTube NBA Brasil.

Nuggets x Suns estará disponível no Amazon Prime Video.

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