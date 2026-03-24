Jogos da NBA desta terça-feira, 24 de março: horários e onde assistir

A rodada da NBA desta terça-feira, 24, tem quatro partidas na programação. No Brasil, os jogos terão transmissão por NBA League Pass, YouTube NBA Brasil e Amazon Prime Video. Destaque para a partida entre Orlando Magic x Cleveland Cavaliers, confronto direto da conferência Leste.

Jogos da NBA hoje, terça-feira, 24 de março

20h00 – Sacramento Kings x Charlotte Hornets – NBA League Pass

20h30 – New Orleans Pelicans x New York Knicks – NBA League Pass

21h00 – Orlando Magic x Cleveland Cavaliers – YouTube NBA Brasil

00h00 – Denver Nuggets x Phoenix Suns – Amazon Prime Video

Onde assistir aos jogos da NBA hoje?

Os jogos desta terça ficam distribuídos entre três plataformas. O NBA League Pass transmite Kings x Hornets e Pelicans x Knicks.

O duelo entre Magic e Cavaliers terá exibição no YouTube NBA Brasil.

Já Nuggets x Suns estará disponível no Amazon Prime Video.