Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers: que horas e onde assistir ao jogo da NBA

Phoenix Suns e Cleveland Cavaliers se enfrentam nesta sexta-feira, 30, em mais um jogo válido pela temporada regular da NBA. A partida será disputada no Footprint Center, em Phoenix, nos Estados Unidos, com mando dos Suns.

O confronto faz parte da rodada da NBA, que conta com nove partidas na programação.

O Phoenix Suns representa o Oeste, enquanto o Cleveland Cavaliers disputa a Conferência Leste, em um duelo que movimenta a programação da liga norte-americana de basquete.

Onde assistir Phoenix x Cleveland Cavaliers ao vivo?

A partida entre Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers terá transmissão pelo NBA League Pass, serviço oficial de streaming da NBA.

De acordo com a programação divulgada, o jogo não terá transmissão pela ESPN e Disney+.

Que horas começa Phoenix x Cleveland Cavaliers hoje?

O jogo entre Phoenix Suns e Cleveland Cavaliers começa às 23h, no horário de Brasília.

A partida será disputada na noite desta sexta-feira, diretamente de Phoenix, seguindo o cronograma oficial da NBA.