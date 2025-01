João Fonseca conquista vitória e se aproxima da fase principal do Australian Open

O brasileiro João Fonseca deu mais um passo rumo à chave principal do Australian Open. Na madrugada desta quarta-feira, 8, o carioca venceu o honconguês Coleman Wong pela segunda rodada do qualifying, com um triunfo de 2 sets a 0 (6/0 e 6/3), em apenas 53 minutos.

Fonseca começou de forma arrasadora, quebrando o saque do adversário logo nos três primeiros minutos e encerrando o set inicial em apenas 20 minutos com um “pneu”.

No segundo set, manteve o domínio, conquistando quebras de serviço no terceiro e no nono game, garantindo a vitória.

Agora, o jovem de 18 anos enfrentará o argentino Thiago Agustin Tirante na madrugada desta quinta-feira, 9, disputando uma vaga na fase principal. Tirante, que eliminou o austríaco Jurij Rodionov por 2 a 1 (7/6 (5), 4/6 e 6/4) e o francês Titouan Droguet por 2 a 0 (6/4 e 7/6 (4)), será o próximo desafio de Fonseca.

Com 12 vitórias consecutivas, Fonseca vive um momento impressionante. Ele venceu o Next Gen Finals no final de dezembro, conquistou o título no Challenger 125 de Camberra neste sábado, 4, e superou o argentino Federico Agustin Gomez na estreia do qualifying do Australian Open, nesta terça-feira, 7.