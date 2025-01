João Fonseca derrota argentino e avança no quali do Australian Open com mais dois brasileiros

João Fonseca começou com o pé direito sua jornada rumo ao primeiro Grand Slam da carreira. Nesta terça-feira, o jovem brasileiro de 18 anos derrotou o argentino Federico Agustin Gomez com parciais de 6/4 e 6/0, aplicando um "pneu" no segundo set, durante sua estreia no qualifying do Australian Open.

Outros dois brasileiros também avançaram na primeira rodada do quali: Thiago Monteiro e Laura Pigossi. Já Thiago Wild e Bia Haddad Maia garantiram vaga direta nas chaves principais do torneio em Melbourne.

João vive uma excelente fase, somando 11 vitórias consecutivas e dois títulos recentes – o Next Gen ATP Finals e o Challenger de Camberra. Esses resultados o aproximaram do top 100 do ranking mundial. Na segunda fase do qualifying, ele enfrentará Coleman Wong, de Hong Kong, mas ainda precisará vencer mais um jogo para assegurar sua vaga na chave principal.

O desempenho dos outros jogadores

Thiago Monteiro, o mais experiente entre os brasileiros no torneio, com 30 anos, venceu o australiano Jason Kubler por 2 sets a 0, com duplos 7/6 (4). Cabeça de chave no quali, o cearense, atual 109º do ranking, encara Valentin Royer, da França, nesta quarta-feira. Após a vitória, Monteiro comentou:

Na chave feminina, Laura Pigossi, única brasileira no qualifying, derrotou a espanhola Guiomar Maristany Zuleta por 6/3 e 6/1. Atualmente ocupando a 160ª posição no ranking da WTA, Laura enfrentará a suíça Viktorija Golubic na sequência.

No total, 128 homens e 128 mulheres disputam o qualifying do Australian Open. Apenas 16 tenistas de cada gênero conquistarão vaga nas chaves principais de simples, após três rodadas realizadas entre 6 e 9 de janeiro.

Entre os outros brasileiros, Gustavo Heide foi derrotado por Laslo Djere, com parciais de 6/3 e 6/1. Já Felipe Meligeni abandonou sua partida contra o francês Clement Chidekh, sendo eliminado após sentir dores quando o placar estava em 6/4 e 1/6.

O Australian Open, realizado desde 1905, é tradicionalmente o primeiro Grand Slam do ano. Margaret Court, com 11 títulos, é a maior campeã da história do torneio, enquanto Novak Djokovic lidera entre os homens, com 10 troféus.

No ano passado, Aryna Sabalenka e Jannik Sinner foram os grandes campeões em Melbourne, com vitórias marcantes nas finais de simples. Além das chaves individuais, o torneio conta também com disputas de duplas, mistas e competições para cadeirantes.