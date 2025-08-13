Rebeca Andrade anuncia que não competirá mais solo após cinco cirurgias no joelho

A ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica da história do Brasil, anunciou nesta terça-feira que não competirá mais na prova de solo. Ela fez o anúncio durante sua participação na Rio Innovation Week, evento que acontece no Pier Mauá, no Rio de Janeiro. A decisão, segundo a atleta, é motivada por dores e pela necessidade de preservar sua saúde física após ter realizado cinco cirurgias no joelho.

"O solo é o aparelho que mais causa impacto. Eu sou uma atleta de 26 anos, com histórico de cinco cirurgias no joelho. Quando a gente entende nossos limites, é muito importante respeitá-los. Eu sei que vocês amam quando eu faço solo, mas ainda posso mostrar muito nos outros aparelhos", explicou Rebeca.

Histórico de Cirurgias no Joelho

Rebeca Andrade passou por três cirurgias no mesmo joelho, após romper o LCA (ligamento cruzado anterior) do joelho direito: a primeira foi em 2015, quando ainda era adolescente. O segundo procedimento cirúrgico da atleta ocorreu em 2017, ainda devido à lesão sofrida. E, em 2019, às vésperas do Pan de Lima, ela voltou a ter um problema no local e precisou fazer nova cirurgia.

Em Paris-2024, a ginasta Rebeca Andrade faturou o ouro na final do solo e entrou para a história do esporte brasileiro nos Jogos Olímpicos. Com quatro medalhas conquistadas na capital francesa, a atleta se tornou a maior medalhista olímpica da história do Brasil, aos 25 anos, superando Robert Scheidt e Torben Grael, ambos da vela.

Ao todo, Rebeca Andrade conquistou seis medalhas olímpicas. Nos Jogos de Tóquio-2020, a ginasta faturou a prata no individual geral e o ouro no salto, enquanto em Paris 2024, ela ganhou mais quatro medalhas: ouro no solo, prata no individual geral, prata no salto e bronze por equipes.