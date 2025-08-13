Rebeca Andrade anuncia que não competirá mais solo após cinco cirurgias no joelho

Rebeca Andrade: maior medalilsta olímpica do Brasil anuncia que deixará de competir em solos após diversas lesões no joelho. (Gabriel BOUYS /AFP)
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 08h44.
A ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica da história do Brasil, anunciou nesta terça-feira que não competirá mais na prova de solo. Ela fez o anúncio durante sua participação na Rio Innovation Week, evento que acontece no Pier Mauá, no Rio de Janeiro. A decisão, segundo a atleta, é motivada por dores e pela necessidade de preservar sua saúde física após ter realizado cinco cirurgias no joelho.
"O solo é o aparelho que mais causa impacto. Eu sou uma atleta de 26 anos, com histórico de cinco cirurgias no joelho. Quando a gente entende nossos limites, é muito importante respeitá-los. Eu sei que vocês amam quando eu faço solo, mas ainda posso mostrar muito nos outros aparelhos", explicou Rebeca.
Rebeca Andrade passou por três cirurgias no mesmo joelho, após romper o LCA (ligamento cruzado anterior) do joelho direito: a primeira foi em 2015, quando ainda era adolescente. O segundo procedimento cirúrgico da atleta ocorreu em 2017, ainda devido à lesão sofrida. E, em 2019, às vésperas do Pan de Lima, ela voltou a ter um problema no local e precisou fazer nova cirurgia.
Em Paris-2024, a ginasta Rebeca Andrade faturou o ouro na final do solo e entrou para a história do esporte brasileiro nos Jogos Olímpicos. Com quatro medalhas conquistadas na capital francesa, a atleta se tornou a maior medalhista olímpica da história do Brasil, aos 25 anos, superando Robert Scheidt e Torben Grael, ambos da vela.
Ao todo, Rebeca Andrade conquistou seis medalhas olímpicas. Nos Jogos de Tóquio-2020, a ginasta faturou a prata no individual geral e o ouro no salto, enquanto em Paris 2024, ela ganhou mais quatro medalhas: ouro no solo, prata no individual geral, prata no salto e bronze por equipes.