Jason Kelce, irmão de Travis Kelce e 'herói' dos Eagles, anuncia aposentadoria da NFL

Jason Kelce, um dos principais nomes dos Philadelphia Eagles para o futebol americano, mas anunciou nesta terça-feira, 5, que irá se aposentar da NFL. O atleta — irmão de Travis Kelce, dos Chiefs — passou 13 temporadas nos Eagles. Durante o anúncio, divulgado em uma coletiva de imprensa, feita ao lado do irmão, da mãe, pai, esposa e Nick Sirianni, seu treinador principal, o atleta se emocionou.

Kelce foi crucial para a conquista do Super Bowl em 2017, superando grandes dificuldades do time. Quando se vestiu como um Mummer durante o desfile de campeonato na cidade e fez um discurso épico que os fãs jamais esqueceriam, Jason foi considerado por muitos um herói.

"Me perguntaram inúmeras vezes porque eu escolhi o futebol americano. Queriam saber o que me atraia no jogo, e eu nunca consegui uma resposta satisfatória. A melhor forma que eu podia explicar é o que te atrai em sua música favorita, seu livro favorito. É o que te faz sentir. Pisar em um campo foi o mais vivo e livre que já me senti. Tinha um sentimento visceral pelo futebol, como nenhum outro esporte. Os pelos em meu braço se arrepiavam. Eu podia atingir alguém, correr por aí como um louco e então ouvir ‘bom trabalho’", declarou o ídolo dos Eagles.

Nobody cares more about this game than @JasonKelce. ❤️😢 pic.twitter.com/FEnllKeDtR — NFL (@NFL) March 4, 2024

Quem é Jason Kelce?

Jason começou a carreira profissional no Draft, em 2011. Já no primeiro ano tornou-se titular e assim permaneceu em todos os jogos da temporada. Depois, mudou-se para os Eagles e permaneceu lá por 13 anos. Sete vezes selecionado para o Pro Bowl e seis vezes escolhido como All-Pro, Jason recordou vários momentos desde seu tempo em Cincinnati até ser draftado, passando pela experiência de ver seu irmão entrar para a NFL.

Ele já havia anunciado a despedida dos gramados, logo após a eliminação dos Eagles para o Tampa Bay Buccaneers, na NFC da última temporada.