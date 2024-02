Super Bowl 2024: conheça os jogadores de Chiefs e 49ers que podem fazer diferença no confronto

Neste domingo, 11, acontece o Super Bowl 2024, jogo final do futebol americano. Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers se enfrentam em Las Vegas, Estados Unidos, a partir das 20h30 (horário de Brasília), em busca de título de melhor franquia da NFL desta temporada.

Com bons jogadores dos dois lados, a final promete ser bastante eletrizante. Os Chiefs, liderados pelo tight end e namorado de Taylor Swift, Travis Kelce, lideram a corrida para o título, almejando o bi-campeonato que não ocorre na NFL desde os Patriots em 2004 e 2005.

Do outro lado, o consolidado 49ers que já conquistou o Super Bowl cinco vezes, busca vencer novamente 29 anos depois. Liderados pelo running back, Christian McCaffrey, a equipe espera interromper o jejum.

Conheça os jogadores que podem fazer a diferença neste Super Bowl

Travis Kelce (Kansas City Chiefs)

Ele não é apenas o namorado da Taylor, mas também o principal jogador do time. Considerado um dos melhores tight ends (posição) de todos os tempos, Kelce já foi eleito para nove Pro Bowls (Jogo das Estrelas) e selecionado quatro vezes como First-team All-Pro (melhores jogadores da liga).

Além disso, detém o recorde de maior número de temporadas consecutivas (ao todo sete) com pelo menos 1.000 jardas recebidas por um tight end. É dele também o recorde de maior número de jardas recebidas por um tight end em uma única temporada, com 1 416 jardas, no ano 2020, jogando apenas 15 partidas. Kelce venceu o Super Bowl por duas vezes com seu time, marcando um touchdown em cada edição.

Christian McCaffrey (San Francisco 49ers)

O jogador que atua como running back está na liga desde 2017 e é um dos destaques do time de San Francisco que tem como objetivo acabar com a hegemonia de seu rival. É o único não-quarterback a concorrer ao MVP 2023 / 2024 (prêmio de melhor jogador da temporada).

McCaffrey rapidamente se estabeleceu como uma estrela na NFL, demonstrando sua habilidade excepcional tanto como corredor quanto como receptor de passes. Em 2019, ele se tornou apenas o terceiro jogador na história da NFL a registrar 1.000 jardas tanto correndo quanto recebendo em uma única temporada.

Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)

Astro do mesmo time de Kelce, Mahomes vem pontuando muito bem na temporada. As conquistas em sua carreira ao longo de suas primeiras seis temporadas na NFL, lhe renderam muitos elogios de jornalistas esportivos, sendo considerado por muitos entre os melhores quarterbacks da história da NFL.

Em apenas seus primeiros anos na NFL, Mahomes conquistou prêmios de MVP (Jogador Mais Valioso) e levou os Chiefs a vitórias notáveis, incluindo um título no Super Bowl LIV.

Brock Purdy (San Francisco 49ers)

Outro a concorrer ao prêmio de melhor jogador. Com apenas 24 anos, estabeleceu o recorde de jardas passadas da franquia em uma única temporada e ganhou sua primeira indicação ao Pro Bowl.

Brock Purdy é conhecido por seu desempenho notável em jogos importantes, demonstrando resiliência e habilidade em situações de pressão.