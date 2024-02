VÍDEO: Torcida do Kansas City Chiefs canta Taylor Swift, namorada de astro Travis Kelce

A superestrela pop Taylor Swift chegou ao Allegiant Stadium em Las Vegas (Nevada), neste domingo, para apoiar seu namorado, Travis Kelce, estrela do Kansas City Chiefs, no Super Bowl — a grande final da NFL — contra o San Francisco 49ers.

Enquanto ela causava alvoroço no estádio, torcedores em várias partes do país, como em Kansas, entoavam músicas da estrela no "esquenta" para a partida.

A diva pop voou de volta aos Estados Unidos no sábado, depois de se apresentar em Tóquio. Um circuito fechado de imagens projetadas no estádio mostrou a chegada de Swift com roupa escura e no ombro uma jaqueta vermelha, cor dos Chiefs.

Kansas City venceu nove dos 13 jogos a que a cantora compareceu.

Taylor Swift faz parte de uma coleção de celebridades que testemunham em Las Vegas a tentativa dos Chiefs de se tornarem o primeiro time a reter o título da American Football League (NFL) pela primeira vez desde que o New England Patriots o fez, entre 2003 e 2004.

A relação entre Swift, a cantora mais popular do momento, e Kelce tem gerado ainda mais expectativa em torno do grande espetáculo do esporte americano, que deve bater neste domingo seus recordes tanto de apostas esportivas quanto de audiência televisiva, ao agregar novos públicos atraídos pelo romance midiático da cantora.