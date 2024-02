Astro do Super Bowl, podcaster e namorado de Taylor Swift: Travis Kelce é além de um simples jogador

Travis Kelce é nome do momento no cenário do futebol americano. O astro do Kansas City Chiefs, que disputa o Super Bowl neste domingo, 11, também é namorado da estrela pop, Taylor Swift, e se tornou uma figura cativa além dos campos.

O fator Swift é obviamente uma grande parte do nome do jogador estar em evidência. Em setembro de 2023, o casal assumiu o romance publicamente, quando Taylor foi ao estádio assistir a uma partida do Kansas.

No marketing, Kelce aumentou sua participação em anúncios. Em outubro, a Experian, empresa de gestão de informações e bancos de dados, lançou uma campanha com o jogador para “ajudar os consumidores a conseguir um pouso financeiro”. A ação era inscrevendo-se na conta corrente “Smart Money” da agência de crédito, desde então, seus anúncios inundaram a TV e as redes sociais.

Quem é Travis Kelce?

Nascido em 5 de outubro de 1989, mesmo ano que a cantora, Travis Kelce se destacou como um dos melhores jogadores da NFL nos últimos anos. Ele tem sido uma peça fundamental no ataque do Kansas City Chiefs, finalista dessa edição que busca o bi-campeonato.

Kelce já foi sete vezes selecionado para o jogo das estrelas da NFL, o Pro-bowl, e foi eleito quatro vezes para o time da temporada. No Kansas, ele atua como "tight ends" posição situada próximo às extremidades da linha ofensiva. O tight end desempenha um papel versátil, pois pode ser utilizado tanto como bloqueador quanto como receptor de passes, dependendo da estratégia da jogada.

Travis começou no futebol americano quando ainda era criança, inspirado por seu irmão mais velho, Jason Kelce, que também atua na NFL pelo Philadelphia Eagles. Um fato curioso é que os dois se enfrentaram na última decisão de Super Bowl, com Travis saindo vencedor.

Além dos campos, Travis possui um podcast juntamente com seu irmão, chamado "New Heights", onde trazem insights semanais sobre seus jogos e compartilham perspectivas sobre as tendências e manchetes esportivas da NFL.

Como surgiu o romance com Taylor Swift?

Kelce é fã assumido da cantora, chegando a usar uma pulseira da amizade, acessório característico dos fãs de Taylor Swift. Em seu podcast, ele afirmou que gostaria de encontra-la durante um show em Kansas, que fazia parte da The Eras Tour, turnê mundial da estrela pop.

Travis disse que fez uma pulseira da amizade com seu número de telefone para Taylor, porém nunca teve oportunidade de entrega-la.

Veja:

Anyone know how to get a bracelet to @taylorswift13? … asking for a friend 😅 @BWWings New episode premieres NOW! Tap in: https://t.co/lmQ8fLH1IO pic.twitter.com/4yYr8HSb0m — New Heights (@newheightshow) July 26, 2023

O vídeo viralizou nas redes sociais e algumas páginas de notícias, indicavam rumores que Travis e Taylor estariam "se conhecendo melhor", dando a entender a possibilidade de um romance.

No começo de setembro, o seu irmão Jason Kelce confirmou que Travis e Taylor estavam juntos, em uma entrevista a uma rádio de Philadelphia. Na ocasião, ele afirmou que "não sabia muitos detalhes, mas achava que era 100% verdade".

Os rumores se confirmaram após a cantora aparecer em um jogo do Kansas City e Chicago Bears, em 24 de setembro de 2023.

🚨 Reação de Taylor com o touchdown de Travis Kelce!pic.twitter.com/VYu2SQtBay — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) September 24, 2023

Onde assistir a final do Super Bowl?

A partida entre San Francisco 49ers e o Kansas City Chiefs será transmitida pela RedeTV na TV aberta, ESPN na TV fechada e online pelo Star+ e NFL Game Pass.