Taylor Swift faz primeira declaração política de 2024 — mas sem apoiar ninguém

A estrela pop Taylor Swift pediu aos seus fãs na manhã da última terça-feira, 5, para participarem das primárias republicanas e democratas da Super Terça em todo o país. A cantora não endossou nenhum candidato ou partido político em particular.

"Queria lembrar a vocês para votarem nas pessoas que mais os representam no poder", escreveu Swift em um story do Instagram para seus 282 milhões de seguidores. "Se ainda não o fez, se programe para votar hoje."

O discurso eleitoral em torno de Swift atingiu o pico no mês passado no dia do Super Bowl, depois que o ex-presidente Donald Trump a pressionou em uma postagem nas redes sociais para apoiá-lo. "Não há como ela endossar o Joe Biden, o pior e mais corrupto presidente na história do nosso país, e ser desleal ao homem que a fez ganhar tanto dinheiro", ele escreveu.

Em janeiro, o The New York Times relatou que membros da campanha do democrata Joe Biden haviam pressionado internamente por uma associação com a estrela.

A pop star endossou candidatos políticos em eleições anteriores. Em 2018, ela apoiou dois candidatos democratas ao Congresso no Tennessee - seus primeiros endossos políticos. Ela apoiou Biden na eleição presidencial de 2020.

Em 2023, um pedido da cantora nas redes levou ao maior Dia Nacional de Registro de Eleitores desde 2020. 6% dos entrevistados em uma pesquisa recente disseram que um pedido dela para que seus fãs participassem da eleição mudaria sua probabilidade de votar.