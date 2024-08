Número 1 do mundo, Jannik Sinner é inocentado em teste antidoping; entenda

O número 1 do mundo no tênis, Jannik Sinner, falhou no teste de doping da Agência Mundial Antidoping (Wada) para a substância clostebol nesta terça-feira, 20. A notícia foi divulgada pela Agência Internacional de Integridade no Tênis (ITIA), que informou que a substância — um esteroide anabolizante androgênico sintético — foi encontrada em níveis baixos na amostra do jogador.

“Sinner, atualmente classificado como número 1 do mundo em simples masculino, forneceu uma amostra em competição no evento Masters 1000 em Indian Wells, em 10 de março de 2024, que continha a presença de um metabólito de clostebol em níveis baixos. Outra amostra, conduzida fora da competição oito dias depois, também testou positivo para o mesmo metabólito – novamente em níveis baixos”, informa o comunicado da ITIA.

Sinner foi testado em março deste ano para a semifinal do campeonato. Apesar da prova, o jogador acabou sendo inocentado por um tribunal independente, que concluiu que o tenista italiano não cometeu um ato de negligência, tampouco teve culpa por ter o nível acima do esperado. “O jogador tem o direito de solicitar a um presidente de tribunal independente nomeado pela Sport Resolutions que esse afastamento provisório seja suspenso. Sinner apelou com sucesso da suspensão provisória e, portanto, conseguiu continuar jogando”, esclareceu o ITIA.

Por que Sinner foi absolvido?

O motivo de Sinner ter falhado no teste antidoping, diz o tenista, foi por causa de uma contaminação de um spray para curar um ferimento. "Esse membro da equipe de suporte aplicou o spray entre 5 e 13 de março, durante o qual também forneceu massagens diárias e terapia esportiva para Sinner, resultando em contaminação transdérmica desconhecida”, alegou a defesa de Sinner.

O tribunal em questão, que absolveu Sinner, foi escolhido pela ITIA. A audiência aconteceu no dia 15 de agosto e foi convocada no Sport Resolutions. O tenista não terá período de inelegibilidade, mas não receberá o prêmio em dinheiro do Indian Wells, tampouco os pontos de classificação.

A WADA e a Agência Italiana Antidoping ainda podem recorrer da decisão.

De fora das Olimpíadas

Desde o Indian Wells, o tenista tem feito poucas aparições públicas e não participou de outros campeonatos. Dias antes do início dos Jogos Olímpicos de Paris, o atleta também anunciou que não participaria do evento porque estava tratando uma amigdalite.

"Depois de uma boa semana de treino no saibro, comecei a me sentir mal. Passei alguns dias descansando e, durante uma consulta, o médico descobriu uma amigdalite e me aconselhou veementemente a não jogar. Perder os Jogos é uma grande decepção, pois era um dos meus principais objetivos para esta temporada. Mal podia esperar para ter a honra de representar o meu país neste evento tão importante", disse o tenista no X (antigo Twitter).

Número 1 do mundo

No dia 10 de junho, Sinner assumiu o posto mais alto do ranking mundial da ATP, desbancando Novak Djokovic. Essa conquista notável consolida o atleta como um dos maiores talentos da nova geração e acende a esperança para o futuro do tênis italiano.

Nascido em San Candido, nas montanhas do norte da Itália, Sinner se apaixonou pelo tênis desde cedo. Aos 8 anos, já se destacava nas quadras, trocando o esqui, seu esporte inicial, pelo tênis. Sua paixão e talento o impulsionaram rapidamente nas categorias de base.