Isabelle Marciniak, ginasta brasileira, morre aos 18 anos

Ex-campeã brasileira de ginástica encerrou a carreira após diagnóstico de câncer e faleceu neste mês; atleta foi destaque nacional em 2021

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 12h55.

Isabelle Marciniak, ex-ginasta natural de Araucária (PR), morreu aos 18 anos após enfrentar um câncer. A informação foi confirmada pela Federação Paranaense de Ginástica, que divulgou nota de pesar neste sábado, 25.

A atleta integrava a equipe do Clube Agir, de Curitiba, onde acumulou títulos estaduais e nacionais. Em 2021, foi campeã brasileira no individual geral, além de conquistar ouro no aparelho bola e prata na fita.

Última conquista foi em 2023

Em 2023, Isabelle venceu o Campeonato Paranaense de conjuntos, na categoria trio adulto — uma das últimas competições antes de interromper a carreira para iniciar o tratamento.

A federação destacou a trajetória da atleta e prestou solidariedade a familiares e colegas.

“Que sua história, sua paixão pelo esporte e sua lembrança sigam vivas como inspiração para todos que acreditam na ginástica como ferramenta de formação humana e transformação”, diz a nota.

