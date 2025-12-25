Isabelle Marciniak, ginasta brasileira, morre aos 18 anos

Isabelle Marciniak, ex-ginasta natural de Araucária (PR), morreu aos 18 anos após enfrentar um câncer. A informação foi confirmada pela Federação Paranaense de Ginástica, que divulgou nota de pesar neste sábado, 25.

A atleta integrava a equipe do Clube Agir, de Curitiba, onde acumulou títulos estaduais e nacionais. Em 2021, foi campeã brasileira no individual geral, além de conquistar ouro no aparelho bola e prata na fita.

Última conquista foi em 2023

Em 2023, Isabelle venceu o Campeonato Paranaense de conjuntos, na categoria trio adulto — uma das últimas competições antes de interromper a carreira para iniciar o tratamento.

A federação destacou a trajetória da atleta e prestou solidariedade a familiares e colegas.