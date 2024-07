Internacional x Juventude: onde assistir e horário pela Copa do Brasil

O Internacional e o Juventude se enfrentam nesta quarta-feira, 10 de julho, às 19h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela Copa do Brasil e terá transmissão no Prime Video.

O Internacional, que está em boa fase no Campeonato Brasileiro, busca manter o bom momento também na Copa do Brasil. O time vem embalado por uma sequência de vitórias e conta com o apoio de sua torcida para seguir avançando na competição. Já o Juventude, que está na Série B do Brasileirão, vê na Copa do Brasil uma oportunidade de surpreender e buscar uma classificação importante. A equipe aposta na sua força defensiva e em contra-ataques rápidos para tentar vencer o confronto.

Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional x Juventude hoje pela Copa do Brasil?

O jogo desta quarta-feira, 19h, entre o Internacional e Juventude terá transmissão ao vivo no Prime Video.

Como assistir online o jogo do Internacional x Juventude hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Prime Video.

Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional hoje pela Copa do Brasil?

O jogo desta quarta-feira, 19h, entre Internacional e Juventude terá transmissão ao vivo no Prime Video.

Como assistir online o jogo do Internacional hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Prime Video.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.