Uruguai x Colômbia: onde assistir e horário pela Copa América

O Uruguai e Colômbia se enfrentam nesta quarta-feira, 10 de julho, às 21h, no Bank of America Stadium, em Charlotte, Estados Unidos. A partida é válida pela Copa América e terá transmissão na Globo, SporTV e Globoplay.

Uruguai, uma das seleções mais tradicionais da América do Sul, busca mais um título para sua coleção. Comandada pelo técnico Diego Alonso, a equipe conta com jogadores experientes como Luis Suárez e Edinson Cavani. Do outro lado, a Colômbia, liderada por Reinaldo Rueda, também vem com um elenco forte, incluindo James Rodríguez e Duván Zapata, e busca surpreender na competição.

Onde assistir ao vivo o jogo do Uruguai x Colômbia hoje pela Copa América?

O jogo desta quarta-feira, 21h, entre o Uruguai e Colômbia terá transmissão ao vivo na Globo, SporTV e Globoplay.

Como assistir online o jogo do Uruguai x Colômbia hoje?

Você pode assistir a partida online pela Globoplay.

