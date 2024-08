Flamengo x RB Bragantino: Onde assistir e horário pelo Brasileirão

O Flamengo recebe o RB Bragantino neste domingo, 25 de agosto, às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida será transmitida ao vivo no Premiere.

O Flamengo, atualmente na 4ª posição com 41 pontos, busca retomar a liderança do campeonato e quer aproveitar o jogo em casa para somar mais três pontos. A equipe rubro-negra vem de dois jogos sem vitória e precisa de um bom resultado para não se distanciar do líder Botafogo.

O RB Bragantino, por sua vez, está na 12ª posição com 27 pontos e luta para se manter na zona de classificação para a Sul-Americana. A equipe paulista quer surpreender o Flamengo no Maracanã e recuperar os pontos perdidos nas últimas rodadas.

Que horas começa o jogo Flamengo x RB Bragantino hoje?

O jogo entre Flamengo e RB Bragantino começa às 20h deste domingo, 25 de agosto.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo x RB Bragantino hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 20h, entre Flamengo e RB Bragantino terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Flamengo x RB Bragantino hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.