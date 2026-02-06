Celta x Osasuna hoje: que horas e onde assistir ao jogo da La Liga

Celta x Osasuna hoje: onde assistir e horário do jogo pela La Liga (Esportes/Exame)
Redação Exame
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 17h09.
Celta de Vigo x Osasuna abre a 23ª rodada da La Liga nesta sexta-feira, 6, às 17h (horário de Brasília). O jogo será disputado no estádio Balaídos, em Vigo, e reúne duas equipes que fazem campanhas próximas na tabela e ainda brigam por posições ligadas a competições europeias.
O Celta entra em campo para tentar se manter no pelotão de cima. O time galego ocupa a 7ª colocação, com 33 pontos, e aparece na zona de classificação para a UEFA Conference League, além de seguir perto da disputa por vaga na Liga Europa.
Nas últimas rodadas, porém, a equipe perdeu ritmo após um empate sem gols com o Getafe e uma derrota para a Real Sociedad.
Já o Osasuna chega ao confronto tentando diminuir a diferença para o adversário direto. O clube de Pamplona está em 9º lugar, com 26 pontos, e vem de uma sequência de quatro partidas sem derrota, incluindo um empate por 2 a 2 contra o Villarreal na rodada anterior.
Uma vitória fora de casa pode recolocar o time na briga por posições mais altas e aproximar a equipe da zona continental.
A partida entre Celta de Vigo e Osasuna acontece nesta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, às 17h (horário de Brasília), no Balaídos, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.
O jogo terá transmissão ao vivo no streaming Disney+ e também no ESPN+. A disputa acontece nesta sexta-feira, 6, a partir das 17h.
Celta:
Ionut Radu; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Jones El-Abdellaoui, Ilaix Moriba, Miguel Román, Óscar Mingueza; Fer López, Borja Iglesias, Williot Swedberg.
Osasuna:
Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galán; Iker Muñoz, Jon Moncayola; Raúl Moro, Rubén García, Víctor Muñoz; Ante Budimir.