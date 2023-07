Internacional anuncia a volta do técnico argentino Eduardo Coudet

O Internacional anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do técnico argentino Eduardo Coudet até o final de 2023. O treinador chega para substituir Mano Menezes, demitido na última segunda-feira. Coudet retorna ao clube gaúcho 982 dias depois de encerrar sua primeira passagem e se transferir ao Celta de Vigo, da Espanha.

Além de Coudet, chegam também para compor a comissão técnica o auxiliar Lucho González, o preparador físico Octavio Manera, o auxiliar de preparação física Guido Cretari e o analista de desempenho Carlos Fernández.

Primeira passagem

Na primeira passagem, que durou nove meses em 2020, o técnico deixou o Inter na liderança do Brasileirão, classificado para as oitavas de final da Libertadores e quartas da Copa do Brasil. Ao todo, foram 46 jogos, com 24 vitórias, 13 empates e nove derrotas, um aproveitamento de 61,5%.

Após sair do Celta de Vigo, Coudet retornou ao futebol brasileiro e foi treinador do Atlético-MG. Sua passagem pelo Galo foi marcada por polêmicas. Em uma entrevista coletiva, ele chegou a disparar contra a diretoria e os mecenas do clube mineiro por falta de investimentos.

Eduardo Coudet, inclusive, foi alvo de protestos da torcida atleticana após derrota para o Corinthians, na Copa do Brasil, em maio deste ano. Ao ser cercado pelos manifestantes, o treinador ouviu que não era "bem-vindo" ao clube.

Pelo Atlético-MG, Coudet, que tinha contrato até final de 2024, comandou o clube em 35 partidas, com 21 vitórias, oito empates e seis derrotas. O argentino deixou o clube com o título do Campeonato Mineiro, em terceiro no Brasileirão e na segunda colocação em seu grupo na Libertadores