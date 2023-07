Copa do Mundo Feminina: sem Marta, seleção faz o primeiro treino na Austrália

A seleção brasileira treinou nesta quarta-feira, 19, em Brisbane na Austrália, de olho na estreia para a Copa do Mundo Feminina. O trabalho foi aberto e contou com a presença de torcedores e imprensa.

Na atividade, a técnica Pia Sundhage realizou uma atividade de apoio-suporte e comandou um coletivo de 11 x 11. Marta, que ainda se recupera de um edema na coxa, fez apenas um trabalho de transição, juntamente com a zagueira Tainara.

Primeira baixa na seleção

A atacante Nycole Raysla foi desconvocada na madrugada de terça, após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo durante o treino em Golden Coast, antes da viagem para Brisbane. O corte da atleta ocorreu por não haver tempo hábil para sua recuperação.

A meia Angelina, uma das suplentes que viajou para a Austrália junto com a seleção, foi escolhida por Pia Sundhage para a vaga da atacante. A jogadora, de 23 anos, disputará seu primeiro Mundial.

Em entrevista coletiva, a meia afirmou ter ficado surpresa com a convocação "Foi uma surpresa muito grande pra mim, mas estou muito feliz com a oportunidade. Precisamos estar sempre prontos para aproveitar as chances que aparecem, destacou Angelina.

Ainda durante a coletiva, Angelina comentou que apesar da felicidade por ter sido selecionada para disputar o Mundial, foi triste ver a lesão da companheira.

“Ainda não caiu a ficha, então essa emoção de estar realmente entre as 23 não bateu ainda. Ontem fiquei muito triste pela Nycole, porque quando você passa por uma lesão, independentemente de qualquer que seja, você não deseja isso para ninguém e eu entendo muito como ela está se sentindo”.

Confira a entrevista:

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo Feminina 2023?

O Brasil estreia contra o Panamá no dia 24 de julho. O Brasil está no Grupo F com as seleções da França, Jamaica e Canadá.

Veja as datas dos jogos do Brasil na fase de grupos