O Corinthians chegou ao quarto mês consecutivo de atraso no pagamento dos direitos de imagem do elenco profissional masculino. O clube não quitou a parcela que venceu na última sexta-feira, 20 de novembro, e também mantém em aberto os salários referentes a outubro, que deveriam ter sido depositados até o quinto dia útil deste mês. As informações são do ge.

A inadimplência atinge ainda premiações e bonificações devidas aos jogadores. Segundo levantamento publicado pelo UOL, o total das pendências com o elenco ultrapassa R$ 50 milhões. O cenário amplia a preocupação com a situação financeira do clube justamente na reta final do Campeonato Brasileiro, em que o time ainda luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Os direitos de imagem são uma parcela da remuneração dos jogadores, paga separadamente do salário registrado em carteira. De acordo com o ge, o valor pode representar até metade dos vencimentos dos atletas mais bem pagos do elenco. Para os jogadores com remunerações menores, a maior parte dos pagamentos é feita pelo regime CLT.

Por que o Corinthians está com pagamentos atrasados?

A crise de caixa do Corinthians tem dificultado o cumprimento de compromissos financeiros básicos. Segundo o ge, o clube conseguiu regularizar os pagamentos de funcionários, jogadoras do time feminino e integrantes da comissão técnica masculina após atrasos anteriores. A pendência, neste momento, permanece com os atletas do elenco profissional masculino.

O problema não se restringe ao futebol profissional. Na semana passada, o clube também atrasou o pagamento da ajuda de custo de outubro aos jogadores das categorias de base. O benefício é destinado a despesas de deslocamento e alimentação dos jovens atletas e não constitui salário.

O cenário está ligado ao déficit de R$ 278,7 milhões acumulado pelo Corinthians nos sete primeiros meses de 2026. Além dos compromissos com jogadores, o clube enfrenta cobranças no Regime Centralizado de Execuções (RCE) e na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF.

De acordo com outra apuração do ge, o Corinthians recebeu prazos para quitar aproximadamente R$ 30 milhões referentes a esses dois acordos. O clube também acumula R$ 26,15 milhões em parcelas atrasadas de uma transação tributária com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). O atraso pode colocar em risco o acordo que reduziu a dívida com a União de R$ 1,2 bilhão para R$ 679 milhões.

Na semana passada, o Corinthians entrou com uma ação na Justiça para pedir a suspensão das cobranças de dívidas por 60 dias, em uma etapa que antecede uma possível recuperação judicial.

Como o Corinthians pretende pagar as dívidas?

Uma das alternativas estudadas pela diretoria é antecipar receitas por meio de um novo contrato com a Fever, empresa que pode assumir a operação de venda de ingressos, o programa Fiel Torcedor e o aplicativo Universo SCCP, em substituição à atual parceira, One Fan.

A negociação prevê uma antecipação de aproximadamente R$ 50 milhões ainda em 2026. O presidente Osmar Stabile tem tratado o acordo como uma possibilidade importante para aliviar o caixa e quitar parte das pendências, segundo informações do ge.

A operação, porém, envolve riscos. A eventual rescisão do contrato com a One Fan pode gerar uma disputa judicial e uma multa estimada em R$ 30 milhões. Além disso, o dinheiro antecipado não representa uma nova receita recorrente, mas a antecipação de valores de um acordo comercial.

Enquanto busca alternativas financeiras, o Corinthians segue sem apresentar um prazo definitivo para regularizar os pagamentos aos jogadores.