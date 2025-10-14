Esporte

Arábia Saudita garante vaga na Copa do Mundo mesmo com empate em casa contra o Iraque

Com zero a zero, o país saudita é a 25ª seleção a se classificar

Copa do mundo: árabia Saudita garante a classificação (Damir Sagolj/Reuters)

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 18h05.

A seleção da Arábia Saudita disputará sua sétima Copa do Mundo — a terceira consecutiva — após confirmar nesta terça-feira, 14, a classificação para o Mundial de 2026, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá. O passaporte veio com um empate sem gols (0 a 0) contra o Iraque, em partida realizada na cidade saudita de Jidá.

O resultado foi suficiente para os comandados do técnico francês Hervé Renard, ao contrário da equipe iraquiana, que precisava da vitória para garantir a vaga direta.

Mesmo assim, a Arábia Saudita buscou o gol durante todo o jogo, mas sem sucesso nas finalizações. A falta de precisão ofensiva, contudo, não impediu os sauditas — que em sua estreia em Copas, em 1994, também nos Estados Unidos, chegaram às oitavas de final — de confirmar presença em mais uma edição do maior torneio de futebol do mundo.

O Iraque, por sua vez, ainda não está eliminado: a seleção iraquiana tentará conquistar uma vaga na repescagem internacional em um confronto decisivo contra os Emirados Árabes Unidos.

