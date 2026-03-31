Hugo Calderano estreia com vitória relâmpago na Copa do Mundo

Hugo Calderano: brasileiro terá outro jogo nesta quarta-feira, 1º (VCG/Getty Images)
Repórter
Publicado em 31 de março de 2026 às 11h54.
O brasileiro Hugo Calderano estreou na Copa do Mundo de tênis de mesa com uma vitória dominante. Nesta terça-feira, 31, ele venceu o tcheco Lubomir Jancarik por 3 sets a 0 (11/4, 11/5 e 11/2), em apenas 17 minutos, na Galaxy Arena, em Macau, na China.
Número 3 do ranking mundial, o carioca de 29 anos, atual campeão do torneio, não deu chances ao adversário, 41º colocado. Com o resultado, assumiu a liderança do Grupo 3 e largou na frente na briga por uma vaga nas oitavas de final.
Na primeira fase, os mesatenistas se enfrentam em 16 grupos com três atletas cada. Apenas os vencedores de cada chave avançam para o mata-mata.
Desde o início, Calderano controlou o jogo. Com boa leitura de saque e postura agressiva, abriu vantagem rapidamente no primeiro set e fechou em 11/4 sem ser ameaçado.
Na segunda parcial, manteve o ritmo. Mesmo com uma leve reação do adversário e trocas de bola mais longas, o brasileiro seguiu consistente e fechou em 11/5.
O domínio ficou ainda mais evidente no terceiro set. Calderano abriu 8 a 0 logo de cara, com destaque para os backhands precisos. O tcheco ainda pontuou, mas não evitou a derrota por 11/2.
A próxima partida de Calderano será contra o sueco Kristian Karlsson, na quarta-feira, 1º de abril, às 9h (de Brasília).