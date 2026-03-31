Hugo Calderano estreia com vitória relâmpago na Copa do Mundo

O brasileiro Hugo Calderano estreou na Copa do Mundo de tênis de mesa com uma vitória dominante. Nesta terça-feira, 31, ele venceu o tcheco Lubomir Jancarik por 3 sets a 0 (11/4, 11/5 e 11/2), em apenas 17 minutos, na Galaxy Arena, em Macau, na China.

Número 3 do ranking mundial, o carioca de 29 anos, atual campeão do torneio, não deu chances ao adversário, 41º colocado. Com o resultado, assumiu a liderança do Grupo 3 e largou na frente na briga por uma vaga nas oitavas de final.

Como foi o jogo

Na primeira fase, os mesatenistas se enfrentam em 16 grupos com três atletas cada. Apenas os vencedores de cada chave avançam para o mata-mata.

Desde o início, Calderano controlou o jogo. Com boa leitura de saque e postura agressiva, abriu vantagem rapidamente no primeiro set e fechou em 11/4 sem ser ameaçado.

Na segunda parcial, manteve o ritmo. Mesmo com uma leve reação do adversário e trocas de bola mais longas, o brasileiro seguiu consistente e fechou em 11/5.

O domínio ficou ainda mais evidente no terceiro set. Calderano abriu 8 a 0 logo de cara, com destaque para os backhands precisos. O tcheco ainda pontuou, mas não evitou a derrota por 11/2.

Quando é o próximo jogo de Calderano?

A próxima partida de Calderano será contra o sueco Kristian Karlsson, na quarta-feira, 1º de abril, às 9h (de Brasília).