Hugo Calderano faz história e vence Copa do Mundo de Tênis de Mesa

Hugo Calderano entrou para a história neste domingo, 20 de abril, ao vencer o chinês Lin Shidong por 4 sets a 1 e se tornar o grande campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa de 2025.

Com essa vitória, o brasileiro quebrou uma hegemonia asiática e se tornou o primeiro atleta fora do continente a conquistar o título da competição.

A trajetória de Hugo no torneio já era histórica: ele foi o primeiro jogador não asiático a alcançar tanto a semifinal quanto a final da competição. Único representante não chinês entre os quatro semifinalistas, Calderano consolidou sua posição como o maior mesa-tenista brasileiro de todos os tempos.

A conquista chega menos de um ano após sua participação nos Jogos de Paris, onde ele era apontado como forte candidato ao pódio, mas não obteve o resultado esperado. Desta vez, Hugo não só correspondeu às expectativas como superou barreiras históricas no esporte.

Antes mesmo da final, Hugo Calderano já havia marcado seu nome na história do tênis de mesa ao garantir uma medalha inédita para o Brasil. O feito veio após a vitória sobre o japonês Tomokazu Harimoto, número 3 do mundo, nas quartas de final — fase em que o brasileiro garantiu um lugar entre os três melhores, já que não há disputa pelo bronze na competição. Esta também foi a primeira vez que um atleta latino-americano chegou à decisão da Copa do Mundo.

Na final, o adversário era conhecido: o chinês Lin Shidong, derrotado por Hugo em 2023 nas quartas do WTT Contender de Durban, na única vez em que os dois se enfrentaram até então.

A campanha de Calderano em Macau, na China, foi impecável. Ele acumulou seis vitórias consecutivas, superando nomes importantes do circuito mundial, como:

Eugene Wang (Canadá, 65º do ranking)

Yukiya Uda (Japão, 30º)

Hiroto Shinozuka (Japão, 29º)

Tomokazu Harimoto (Japão, 3º)

Wang Chuqin (China, 2º), na semifinal

E, por fim, Lin Shidong, na grande final

Esta foi a sexta participação de Hugo em edições da Copa do Mundo. Até então, seu melhor desempenho — e o do Brasil — havia sido alcançar as quartas de final em 2019. Agora, ele reescreve a história do esporte com um título inédito e consagração internacional.

Como foi a partida?

Shidong começou com tudo nessa final, vencendo o brasileiro com facilidade no primeiro set. O chinês perdeu apenas dois pontos no próprio saque, contra quatro de Hugo Calderano. Shidong levou com facilidade a primeira parcial, com 11 a 6 de vantagem.

Calderano voltou diferente para o segundo set. Com um jogo mais agressivo, o jogador virou em 5 a 4 a parcial, chegando a ter dois pontos de vantagem. O chinês se recuperou e empatou novamente em 6 a 6. Com um backhand poderoso, o brasileiro reassumiu a pontuação mais uma vez e desbancou Shidong, que mandou uma bola na rede no último ponto e perdeu a parcial por 11 a 7.

Shidong começou abrindo a terceira parcial, mas Hugo deu trabalho, encostando no placar. Com um ataque fortíssimo e pontos rápidos, o brasileiro empatou em 5 a 5. A partir daí, o chinês passava a frente e Calderano logo empatava. O líder do ranking construiu uma vantagem novamente em 9 a 7, mas Hugo se recuperou e empatou em 9 a 9, virando logo em seguida por 11 a 9.

Hugo Calderano foi ainda melhor na quarta parcial, conquistando o set com facilidade e ficando a apenas um do título. O brasileiro dominou o jogo, distribuindo bem as jogadas, sem dar chances para o chinês. Concentrado no saque, Hugo venceu mais uma vez por 11 a 4. O brasileiro manteve a postura no último set e emocionou o país e a torcida a cada ponto, finalizando por 11 a 5 e levando o título da Copa do Mundo.