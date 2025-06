Hugo Calderano conquista bicampeonato do WTT Star Contender

Aniversariante do dia, Hugo Calderano segue enfileirando bons resultados. Agora com 29 anos, o brasileiro superou o francês Felix Lebrun e conquistou o bicampeonato do WTT Star Contender. Vencida por Calderano por 4 sets a 2 (parciais de 12/10, 15/13, 11/13, 8/11, 11/9 e 11/6), a final em Ljubljana, na Eslovênia, foi uma reedição da disputa pela medalha de bronze na Olimpíada de Paris, quando Lebrun levou a melhor.

Atual vice-campeão mundial, Calderano também chegou na decisão das duplas mistas com Bruna Takahashi. A dupla brasileira, porém, perdeu na final para os sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yubin.

O título na Eslovênia chega para agregar na ótima temporada protagonizada por Calderano. Em abril, o mesa-tenista conquistou o inédito título da Copa do Mundo da modalidade.