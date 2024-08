Hugo Calderano é derrotado por francês e perde bronze no tênis de mesa

O brasileiro Hugo Calderano foi derrotado neste domingo pelo francês Félix Lebrun, por 4 sets a 0, na disputa pelo bronze no tênis de mesa individual masculino em Paris, resultado que, apesar da ausência de uma medalha, representou a melhor campanha do Brasil nesse esporte em uma edição dos Jogos Olímpicos.

Lebrun, de apenas 17 anos e que já ocupa a quinta posição no ranking mundial - uma acima do brasileiro -, contou com o apoio da grande torcida na Arena Paris Sul para conquistar o bronze com parciais de 11-6, 12-10, 11-7 e 11-6, em 31 minutos de partida.

Diante de um adversário extremamente ofensivo, Hugo Calderano só conseguiu fazer jogo duro no segundo set, quando começou em desvantagem e reagiu com quatro pontos consecutivos, mas acabou permitindo a recomposição do francês.

O melhor momento do brasileiro foi no terceiro set, no qual chegou a abrir três pontos de vantagem, mas não resistiu à pressão do rival, que conseguiu marcar cinco pontos em sequência, como já havia feito no primeiro e no segundo.

Essa foi a primeira vez que um representante brasileiro disputou medalha no tênis de mesa em uma edição dos Jogos Olímpicos. A melhor campanha do Brasil até então havia sido feita pelo próprio Calderano, quando foi eliminado nas quartas de final em Tóquio 2020.