Palmeiras x Santos: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

O Palmeiras e o Santos se enfrentam nesta quarta-feira, 14 de janeiro, às 19h30, na Arena Barueri, pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV (YouTube), TNT e HBO Max.

As duas equipes começaram o Paulistão com vitória. O time comandado por Abel Ferreira bateu a Portuguesa por 1 a 0 no Canindé, enquanto o Santos superou o Novorizontino por 2 a 1, na Vila Belmiro, com gol de Thaciano nos minutos finais.

Nesta fase do estadual, cada clube disputará oito jogos — quatro em casa e quatro fora —, incluindo três clássicos. O duelo marca o primeiro grande teste do campeonato para os dois rivais.

No Santos, Neymar segue como desfalque. O camisa 10 ainda se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo e não atuará na Arena Barueri. O Palmeiras, por sua vez, deve manter a base da equipe titular, com Flaco López no comando do ataque.

Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Santos hoje pelo Paulistão?

O jogo desta quarta-feira, 19h30, entre Palmeiras e Santos terá transmissão ao vivo na Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo Palmeiras x Santos hoje?

Você pode assistir à partida online pelo canal da CazéTV no YouTube ou via streaming pela HBO Max, para assinantes da plataforma.