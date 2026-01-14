Esporte

Palmeiras x Santos: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Partida entre Palmeiras x Santos é válida pela segunda rodada do Paulistão 2026

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 16h23.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Palmeiras e o Santos se enfrentam nesta quarta-feira, 14 de janeiro, às 19h30, na Arena Barueri, pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV (YouTube), TNT e HBO Max.

As duas equipes começaram o Paulistão com vitória. O time comandado por Abel Ferreira bateu a Portuguesa por 1 a 0 no Canindé, enquanto o Santos superou o Novorizontino por 2 a 1, na Vila Belmiro, com gol de Thaciano nos minutos finais.

Nesta fase do estadual, cada clube disputará oito jogos — quatro em casa e quatro fora —, incluindo três clássicos. O duelo marca o primeiro grande teste do campeonato para os dois rivais.

No Santos, Neymar segue como desfalque. O camisa 10 ainda se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo e não atuará na Arena Barueri. O Palmeiras, por sua vez, deve manter a base da equipe titular, com Flaco López no comando do ataque.

Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Santos hoje pelo Paulistão?

O jogo desta quarta-feira, 19h30, entre Palmeiras e Santos terá transmissão ao vivo na Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo Palmeiras x Santos hoje?

Você pode assistir à partida online pelo canal da CazéTV no YouTube ou via streaming pela HBO Max, para assinantes da plataforma.

Acompanhe tudo sobre:FutebolPalmeiras

Mais de Esporte

Fluminense x Madureira: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Jogos de hoje, quarta-feira, 14, onde assistir ao vivo e horários

Flamengo x Corinthians: venda de ingressos da Supercopa começa nesta quinta

Suspensão de vistos dos EUA atinge 16 países que estão na Copa do Mundo

Mais na Exame

Mercados

Livro Bege do Fed aponta inflação moderada e consumidor retraído

Carreira

O que fundadores e CEOs inovadores já estão fazendo para sair na frente em 2026

Líderes Extraordinários

A chama que chama

Negócios

A gaúcha por trás da plataforma que conecta profissionais negros ao mercado de trabalho