Holanda e Senegal vencem seus jogos e se classificam para as oitavas de final da Copa do Mundo

O Grupo A da Copa do Mundo do Catar já está definido. Holanda e Senegal vencem seus confrontos e avançam para as oitavas de final. Com esse resultado, sete seleções já estão classificadas para a próxima fase.

Em confronto eletrizante, Senegal venceu Equador por 2 a 1. A equipe africana saiu na frente na partida, porém acabou tomando o empate no segundo tempo. Já a Holanda, que precisa vencer para garantir a primeira colocação, venceu o adversário mais fraco do grupo por 2 a 0.

A combinação dos dois resultados classifica os holandeses em 1º lugar, com 7 pontos, e Senegal em 2º, com 6 pontos. A Holanda entra em campo no próximo sábado, 3, contra o 2º colocado do Grupo B, já Senegal encara o 1º do mesmo grupo.

Quem a Holanda enfrenta nas oitavas de final?

Por ficar em primeiro no grupo, a seleção holandesa enfrenta o 2º colocado do Grupo B. Nesse momento, o Irã está se classificando nessa posição.

Quem Senegal enfrenta nas oitavas de final?

Por ficar em segundo no grupo, a seleção senegalesa enfrenta o 1º colocado do Grupo B. Nesse momento, a Inglaterra está se classificando nessa posição

Quando começa as oitavas de final da Copa do Mundo?

As oitavas de final da Copa do Mundo iniciarão no próximo sábado, 3.

