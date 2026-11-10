Ferrari de R$ 55 milhões é vendida, mas comprador não pode levá-la para casa; entenda

Comprar uma Ferrari de quase R$ 55 milhões e não poder estacioná-la na própria garagem parece uma situação improvável. Mas foi exatamente o que aconteceu com o novo proprietário de uma Ferrari 499P Modificata, arrematada por € 8,9 milhões (cerca de R$ 55,4 milhões) em um leilão realizado em Genebra, na Suíça, no último domingo, 8.

Segundo o portal Marca, o modelo de 2024 foi vendido por 8.217.500 francos suíços, incluindo as taxas do leilão, na primeira vez em que um exemplar da 499P Modificata foi oferecido em uma venda pública. O detalhe curioso está nas condições de propriedade: o veículo deverá permanecer nas instalações da Ferrari, em Maranello, na Itália, até dezembro de 2028, salvo acordo diferente com a fabricante.

Por que o dono não pode levar a Ferrari para casa?

A restrição está relacionada ao programa Sport Prototipi Clienti, iniciativa criada pela Ferrari para permitir que proprietários da 499P Modificata conduzam o carro em circuitos ao redor do mundo. Durante esse período, a fabricante mantém a responsabilidade pela manutenção, logística e assistência técnica nos eventos exclusivos.

De acordo com o Marca, isso significa que o comprador poderá pilotar o hipercarro em atividades organizadas pela marca, mas não terá liberdade para simplesmente retirá-lo das instalações e levá-lo para sua coleção particular. O modelo também não tem homologação para circular em vias públicas e foi desenvolvido para uso não competitivo em pistas, sem participação em corridas oficiais.

A 499P Modificata tem ligação direta com o protótipo utilizado pela Ferrari no retorno à categoria principal das provas de resistência. A versão de competição conquistou as 24 Horas de Le Mans em 2023, 2024 e 2025.

Na configuração destinada aos clientes, o carro combina um motor V6 biturbo de 3,0 litros com um propulsor elétrico no eixo dianteiro. A potência chega a 870 cavalos com a função Push to Pass ativada, que libera potência adicional.

Assim, o novo proprietário não comprou um carro convencional de luxo, mas uma máquina derivada de um protótipo vencedor de Le Mans, com acesso a uma experiência de pilotagem organizada e acompanhada pela própria Ferrari.