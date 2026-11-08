Mercedes é campeã mundial de construtores da Fórmula 1 em 2026

Kimi Antonelli, da Mercedes (GREG BAKER/AFP)
Redação Exame
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 16h13.
A Mercedes conquistou o Campeonato Mundial de Construtores da Fórmula 1 de 2026, garantindo o título com três corridas de antecedência. A equipe superou a Ferrari por 126 pontos e celebrou seu nono título na categoria. O campeão de pilotos, Kimi Antonelli, também foi coroado durante a temporada.
A Mercedes conquistou neste domingo, 8 de novembro, o Campeonato Mundial de Construtores da Fórmula 1 de 2026, no Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo de Interlagos. O britânico George Russell terminou em quarto e o italiano Kimi Antonelli, em quinto. Os 22 pontos da dupla garantiram o título com três corridas de antecedência.
A equipe chegou a São Paulo com 630 pontos, 126 a mais que a Ferrari, que somava 504. Para não ser mais alcançada, precisava sair de Interlagos com vantagem de pelo menos 129 pontos, ou seja, marcar três a mais que a rival italiana. A Ferrari não ameaçou: Charles Leclerc foi o sétimo e Lewis Hamilton, o nono.
Esse é o nono título de construtores da Mercedes. Os anteriores vieram em todas as temporadas de 2014 a 2021. A taça chega uma semana depois de Antonelli conquistar o título de pilotos no GP do México. Ele tem 20 anos e 68 dias e é o campeão mais jovem da história da categoria.
O título veio na pior corrida da Mercedes no ano. Segundo o site The Race, foi a primeira prova de 2026 sem nenhum piloto da equipe no pódio.
Antonelli largou em segundo, depois de Russell perder cinco posições no grid por punição. O italiano passou o pole Lando Norris na largada e abriu cinco segundos de vantagem nas primeiras sete voltas. Na volta 20, rodou na curva 1 e devolveu a liderança ao piloto da McLaren. Ao todo, ele rodou duas vezes, uma delas antes da largada. Russell também rodou na saída do pit lane.
"Garantimos o campeonato. Acho que isso é o mais importante. Obrigado por sobreviver!", disse o chefe da equipe, Toto Wolff, a Russell pelo rádio depois da bandeirada.
Mais tarde, Wolff disse que o começo forte da temporada foi decisivo. "Levamos alguns anos para voltar ao topo. Poucas equipes conseguiram se recuperar de uma situação assim", afirmou ao canal F1 TV.
Lando Norris venceu a corrida de 71 voltas, que começou com pista molhada, secou e voltou a receber chuva no fim. Ele largou na pole e cruzou a linha com 14,6 segundos de vantagem. Foi a terceira vitória dele na temporada e a segunda seguida em Interlagos.
Max Verstappen largou em 21º e terminou em segundo. Isack Hadjar completou o pódio, que teve dois pilotos da Red Bull.
Hamilton largou em 20º e terminou em nono na sua 400ª largada na Fórmula 1. Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto (Audi) foi o 16º. Rafael Câmara (Haas) terminou em 20º na estreia na categoria.
Com os dois títulos definidos, a temporada termina com as etapas de Las Vegas, Catar e Abu Dhabi. Os pontos de cada carro também pesam no dinheiro que as equipes recebem no fim do ano.