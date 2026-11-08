Mercedes é campeã mundial de construtores da Fórmula 1 em 2026

A Mercedes conquistou neste domingo, 8 de novembro, o Campeonato Mundial de Construtores da Fórmula 1 de 2026, no Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo de Interlagos. O britânico George Russell terminou em quarto e o italiano Kimi Antonelli, em quinto. Os 22 pontos da dupla garantiram o título com três corridas de antecedência.

A equipe chegou a São Paulo com 630 pontos, 126 a mais que a Ferrari, que somava 504. Para não ser mais alcançada, precisava sair de Interlagos com vantagem de pelo menos 129 pontos, ou seja, marcar três a mais que a rival italiana. A Ferrari não ameaçou: Charles Leclerc foi o sétimo e Lewis Hamilton, o nono.

Esse é o nono título de construtores da Mercedes. Os anteriores vieram em todas as temporadas de 2014 a 2021. A taça chega uma semana depois de Antonelli conquistar o título de pilotos no GP do México. Ele tem 20 anos e 68 dias e é o campeão mais jovem da história da categoria.

Uma corrida difícil para os campeões

O título veio na pior corrida da Mercedes no ano. Segundo o site The Race, foi a primeira prova de 2026 sem nenhum piloto da equipe no pódio.

Antonelli largou em segundo, depois de Russell perder cinco posições no grid por punição. O italiano passou o pole Lando Norris na largada e abriu cinco segundos de vantagem nas primeiras sete voltas. Na volta 20, rodou na curva 1 e devolveu a liderança ao piloto da McLaren. Ao todo, ele rodou duas vezes, uma delas antes da largada. Russell também rodou na saída do pit lane.

"Garantimos o campeonato. Acho que isso é o mais importante. Obrigado por sobreviver!", disse o chefe da equipe, Toto Wolff, a Russell pelo rádio depois da bandeirada.

Mais tarde, Wolff disse que o começo forte da temporada foi decisivo. "Levamos alguns anos para voltar ao topo. Poucas equipes conseguiram se recuperar de uma situação assim", afirmou ao canal F1 TV.

Norris vence na chuva

Lando Norris venceu a corrida de 71 voltas, que começou com pista molhada, secou e voltou a receber chuva no fim. Ele largou na pole e cruzou a linha com 14,6 segundos de vantagem. Foi a terceira vitória dele na temporada e a segunda seguida em Interlagos.

Max Verstappen largou em 21º e terminou em segundo. Isack Hadjar completou o pódio, que teve dois pilotos da Red Bull.

Hamilton largou em 20º e terminou em nono na sua 400ª largada na Fórmula 1. Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto (Audi) foi o 16º. Rafael Câmara (Haas) terminou em 20º na estreia na categoria.

Próximas etapas

Com os dois títulos definidos, a temporada termina com as etapas de Las Vegas, Catar e Abu Dhabi. Os pontos de cada carro também pesam no dinheiro que as equipes recebem no fim do ano.