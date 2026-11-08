Esporte

Mercedes é campeã mundial de construtores da Fórmula 1 em 2026

Com o quarto lugar de Russell e o quinto de Antonelli no GP de São Paulo, a equipe alemã fechou a dobradinha de títulos a três etapas do fim e conquistou o nono troféu de construtores da sua história

Kimi Antonelli, da Mercedes (GREG BAKER/AFP)

Kimi Antonelli, da Mercedes (GREG BAKER/AFP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 16h13.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto30s

A Mercedes conquistou o Campeonato Mundial de Construtores da Fórmula 1 de 2026, garantindo o título com três corridas de antecedência. A equipe superou a Ferrari por 126 pontos e celebrou seu nono título na categoria. O campeão de pilotos, Kimi Antonelli, também foi coroado durante a temporada.

A Mercedes conquistou neste domingo, 8 de novembro, o Campeonato Mundial de Construtores da Fórmula 1 de 2026, no Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo de Interlagos. O britânico George Russell terminou em quarto e o italiano Kimi Antonelli, em quinto. Os 22 pontos da dupla garantiram o título com três corridas de antecedência.

A equipe chegou a São Paulo com 630 pontos, 126 a mais que a Ferrari, que somava 504. Para não ser mais alcançada, precisava sair de Interlagos com vantagem de pelo menos 129 pontos, ou seja, marcar três a mais que a rival italiana. A Ferrari não ameaçou: Charles Leclerc foi o sétimo e Lewis Hamilton, o nono.

Esse é o nono título de construtores da Mercedes. Os anteriores vieram em todas as temporadas de 2014 a 2021. A taça chega uma semana depois de Antonelli conquistar o título de pilotos no GP do México. Ele tem 20 anos e 68 dias e é o campeão mais jovem da história da categoria.

Uma corrida difícil para os campeões

O título veio na pior corrida da Mercedes no ano. Segundo o site The Race, foi a primeira prova de 2026 sem nenhum piloto da equipe no pódio.

Antonelli largou em segundo, depois de Russell perder cinco posições no grid por punição. O italiano passou o pole Lando Norris na largada e abriu cinco segundos de vantagem nas primeiras sete voltas. Na volta 20, rodou na curva 1 e devolveu a liderança ao piloto da McLaren. Ao todo, ele rodou duas vezes, uma delas antes da largada. Russell também rodou na saída do pit lane.

"Garantimos o campeonato. Acho que isso é o mais importante. Obrigado por sobreviver!", disse o chefe da equipe, Toto Wolff, a Russell pelo rádio depois da bandeirada.

Mais tarde, Wolff disse que o começo forte da temporada foi decisivo. "Levamos alguns anos para voltar ao topo. Poucas equipes conseguiram se recuperar de uma situação assim", afirmou ao canal F1 TV.

Norris vence na chuva

Lando Norris venceu a corrida de 71 voltas, que começou com pista molhada, secou e voltou a receber chuva no fim. Ele largou na pole e cruzou a linha com 14,6 segundos de vantagem. Foi a terceira vitória dele na temporada e a segunda seguida em Interlagos.

Max Verstappen largou em 21º e terminou em segundo. Isack Hadjar completou o pódio, que teve dois pilotos da Red Bull.

Hamilton largou em 20º e terminou em nono na sua 400ª largada na Fórmula 1. Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto (Audi) foi o 16º. Rafael Câmara (Haas) terminou em 20º na estreia na categoria.

Próximas etapas

Com os dois títulos definidos, a temporada termina com as etapas de Las Vegas, Catar e Abu Dhabi. Os pontos de cada carro também pesam no dinheiro que as equipes recebem no fim do ano.

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1Mercedes-Benz

Mais de Esporte

Lando Norris vence GP de São Paulo de F1; confira pódio

Alcaraz vence Shelton e conquista título inédito no Masters 1000 de Paris

GP de São Paulo: que horas começa a corrida da F1 hoje?

Sócio-torcedor rendeu R$ 877 milhões a clubes da Série A em 2025

Mais na Exame

Esporte

Lando Norris vence GP de São Paulo de F1; confira pódio

Mundo

Eisenkot alerta para 'crise histórica' em Israel e cobra coalizão ampla contra Netanyahu

Brasil

Tempestades com raios: o que evitar dentro de casa para reduzir riscos

Um conteúdo Bússola

Executivos começam a procurar por 'tradutores' de tecnologia