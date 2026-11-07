Rafael Câmara será o 7º brasileiro a estrear em casa na F1; confira

Estreia de Rafael Câmara na F1 tenta quebrar tabu em Interlagos (MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)
Redação Exame
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 15h19.
Rafael Câmara, piloto de 21 anos, fará sua estreia na Fórmula 1 neste fim de semana no GP de São Paulo, tornando-se o 7º brasileiro a estrear em casa na categoria. Ele entra para uma lista restrita, mas enfrenta um desafio: nenhum dos seis pilotos brasileiros anteriores conseguiu pontuar em sua primeira corrida diante da torcida.
O pernambucano Rafael Câmara, de 21 anos, estreia na Fórmula 1 neste fim de semana, no GP de São Paulo, e entra para uma lista restrita: dos 34 pilotos brasileiros que já correram na categoria, ele será o sétimo a fazer a primeira corrida diante da torcida de casa. Também terá um tabu para derrubar. Nenhum dos seis antecessores conseguiu pontuar na estreia.
O melhor resultado foi o de Pedro Paulo Diniz, 10º colocado em 1995. Na época, porém, apenas os seis primeiros marcavam pontos. Ayrton Senna, tricampeão mundial, abandonou nas primeiras voltas em 1984.
Câmara havia sido anunciado pela Haas para a próxima temporada, mas teve a estreia adiantada. O titular Esteban Ocon foi demitido depois de se envolver em uma discussão com o chefe da equipe na etapa anterior, no México.
A presença do brasileiro no GP de São Paulo, portanto, é obra do acaso.
No passado, era mais comum que um brasileiro estreasse em casa, porque o GP do Brasil era disputado entre janeiro e março, abrindo a temporada em 1976 (Interlagos), entre 1983 e 1989 (Jacarepaguá) e em 1994 e 1995 (Interlagos). Desde a década de 2000, quando a etapa passou para o fim do ano, a coincidência ficou mais difícil.
*Com informações de O Globo