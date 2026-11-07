Rafael Câmara será o 7º brasileiro a estrear em casa na F1; confira

O pernambucano Rafael Câmara, de 21 anos, estreia na Fórmula 1 neste fim de semana, no GP de São Paulo, e entra para uma lista restrita: dos 34 pilotos brasileiros que já correram na categoria, ele será o sétimo a fazer a primeira corrida diante da torcida de casa. Também terá um tabu para derrubar. Nenhum dos seis antecessores conseguiu pontuar na estreia.

O melhor resultado foi o de Pedro Paulo Diniz, 10º colocado em 1995. Na época, porém, apenas os seis primeiros marcavam pontos. Ayrton Senna, tricampeão mundial, abandonou nas primeiras voltas em 1984.

Estreia antecipada

Câmara havia sido anunciado pela Haas para a próxima temporada, mas teve a estreia adiantada. O titular Esteban Ocon foi demitido depois de se envolver em uma discussão com o chefe da equipe na etapa anterior, no México.

A presença do brasileiro no GP de São Paulo, portanto, é obra do acaso.

No passado, era mais comum que um brasileiro estreasse em casa, porque o GP do Brasil era disputado entre janeiro e março, abrindo a temporada em 1976 (Interlagos), entre 1983 e 1989 (Jacarepaguá) e em 1994 e 1995 (Interlagos). Desde a década de 2000, quando a etapa passou para o fim do ano, a coincidência ficou mais difícil.

Os outros seis que estrearam em casa

Luiz Pereira Bueno (1973, 12º): primeiro brasileiro a estrear na F1 diante da torcida, aos 36 anos, em Interlagos, pela Surtees. Largou em 20º e terminou quatro voltas atrás do vencedor, Emerson Fittipaldi. Foi sua única corrida em um GP do Mundial.

primeiro brasileiro a estrear na F1 diante da torcida, aos 36 anos, em Interlagos, pela Surtees. Largou em 20º e terminou quatro voltas atrás do vencedor, Emerson Fittipaldi. Foi sua única corrida em um GP do Mundial. Ingo Hoffmann (1976, 11º): estreou em Interlagos pela equipe Fittipaldi, ao lado de Emerson. Largou em 20º e terminou uma volta atrás do vencedor, Niki Lauda, da Ferrari, na abertura do campeonato.

estreou em Interlagos pela equipe Fittipaldi, ao lado de Emerson. Largou em 20º e terminou uma volta atrás do vencedor, Niki Lauda, da Ferrari, na abertura do campeonato. Ayrton Senna (1984, abandono): aos 24 anos, largou em 16º com a Toleman, em Jacarepaguá. Um problema no turbo do motor Hart o tirou da prova após oito voltas. Alain Prost, da McLaren, venceu.

aos 24 anos, largou em 16º com a Toleman, em Jacarepaguá. Um problema no turbo do motor Hart o tirou da prova após oito voltas. Alain Prost, da McLaren, venceu. Maurício Gugelmin (1988, abandono): pela March, em Jacarepaguá, largou em 13º, teve problema de câmbio logo após a largada e abandonou.

pela March, em Jacarepaguá, largou em 13º, teve problema de câmbio logo após a largada e abandonou. Pedro Paulo Diniz (1995, 10º): filho do empresário Abilio Diniz, estreou em Interlagos pela Forti, largando em 25º. Terminou em 10º em uma corrida com muitos abandonos. Foi o melhor resultado entre os brasileiros que estrearam em casa.

filho do empresário Abilio Diniz, estreou em Interlagos pela Forti, largando em 25º. Terminou em 10º em uma corrida com muitos abandonos. Foi o melhor resultado entre os brasileiros que estrearam em casa. Tarso Marques (1996, abandono): aos 20 anos, pela Minardi, largou em 21º. Rodou na primeira volta e abandonou.

*Com informações de O Globo