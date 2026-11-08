11 momentos que fizeram de Interlagos um palco histórico do automobilismo

Inaugurado em 1940, o Autódromo de Interlagos, oficialmente chamado de Autódromo José Carlos Pace, completa mais de oito décadas como um dos principais palcos do automobilismo brasileiro. Ao longo desse período, recebeu provas históricas, consagrou pilotos nacionais e protagonizou algumas das cenas mais lembradas da Fórmula 1.

A primeira corrida oficial da categoria no circuito aconteceu em 1973. Desde então, o traçado paulistano foi cenário de vitórias de Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi e Felipe Massa, além de decisões dramáticas de campeonato e atuações marcantes de nomes como Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Com o GP de São Paulo de 2026 no calendário, a EXAME relembra 11 momentos que ajudam a explicar a importância de Interlagos para o automobilismo mundial.

Quais foram os momentos mais marcantes da história de Interlagos?

1. A inauguração do autódromo, em 1940

A história de Interlagos começou oficialmente em 12 de maio de 1940. Naquele domingo, o circuito recebeu duas provas: uma de motocicletas e o Grande Prêmio São Paulo, disputado por carros. A corrida principal teve 25 voltas, totalizando 200 quilômetros, e terminou com a vitória de Arthur Nascimento Júnior. Cerca de 15 mil pessoas acompanharam a abertura do primeiro autódromo do Brasil.

2. Emerson Fittipaldi vence o primeiro GP oficial de F1 no Brasil, em 1973

Em 11 de fevereiro de 1973, Interlagos recebeu pela primeira vez uma etapa válida pelo Campeonato Mundial de Fórmula 1. E o público viu um brasileiro no lugar mais alto do pódio: Emerson Fittipaldi, então campeão mundial, venceu a corrida pela Lotus. O piloto superou o escocês Jackie Stewart e abriu uma sequência de três vitórias brasileiras nas primeiras edições do GP do Brasil em Interlagos.

3. José Carlos Pace conquista sua única vitória na F1, em 1975

Dois anos depois, foi a vez de José Carlos Pace protagonizar um momento histórico. Em 26 de janeiro de 1975, o brasileiro venceu o GP do Brasil e conquistou o único triunfo de sua carreira na categoria. Emerson Fittipaldi terminou em segundo, garantindo a primeira dobradinha brasileira na história da Fórmula 1. Em 1985, o autódromo recebeu o nome de Pace, que havia morrido em um acidente aéreo em 1977.

4. Ayrton Senna vence pela primeira vez em casa com apenas a sexta marcha, em 1991

Um dos capítulos mais emblemáticos da história de Interlagos aconteceu em 24 de março de 1991. Ayrton Senna conquistou sua primeira vitória no GP do Brasil, mas precisou superar problemas mecânicos nas voltas finais. O câmbio de sua McLaren deixou de funcionar corretamente, e o tricampeão conseguiu completar a prova utilizando praticamente apenas a sexta marcha.

A chuva e o desgaste físico tornaram o desafio ainda maior. Senna cruzou a linha de chegada em primeiro, mas terminou tão exausto que precisou de atendimento médico e teve dificuldades até para levantar o troféu no pódio. A imagem do brasileiro comemorando com a bandeira do país se tornou uma das mais marcantes de sua carreira.

5. Senna volta a vencer na chuva em 1993

Dois anos depois, o brasileiro repetiu a festa diante da torcida em uma corrida novamente marcada pela chuva. Senna largou em terceiro, recebeu uma punição de dez segundos por ultrapassar um retardatário sob bandeira amarela e chegou a cair para a quarta posição. Com a mudança das condições da pista, porém, conseguiu recuperar terreno.

Ayrton aproveitou um erro de Alain Prost, então líder, e ultrapassou Damon Hill para assumir a ponta. Com a vitória, conquistou seu segundo e último triunfo em Interlagos. A comemoração foi acompanhada por uma invasão de torcedores à pista, em uma das imagens mais emblemáticas do GP brasileiro.

6. Giancarlo Fisichella vence uma corrida interrompida pela chuva, em 2003

O GP do Brasil de 2003 entrou para a história por uma situação incomum. A prova foi marcada por chuva intensa, acidentes e uma bandeira vermelha após uma colisão envolvendo Mark Webber e Fernando Alonso. Inicialmente, Kimi Räikkönen foi declarado vencedor, mas uma revisão dos registros da corrida pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) mudou o resultado.

A entidade concluiu que Giancarlo Fisichella havia iniciado a volta que determinava a classificação antes da interrupção. Com isso, o italiano, que havia cruzado a linha de chegada na liderança, recebeu oficialmente a vitória, a primeira de sua carreira na Fórmula 1.

7. Felipe Massa vence em casa com as cores do Brasil, em 2006

Em 22 de outubro de 2006, Felipe Massa realizou um dos grandes momentos de sua carreira. O piloto da Ferrari venceu o GP do Brasil de ponta a ponta e se tornou o primeiro brasileiro a triunfar em Interlagos desde Senna, em 1993.

A comemoração ficou marcada pelo macacão verde e amarelo e pela bandeira brasileira exibida no pódio. Massa terminou à frente de Fernando Alonso e Jenson Button, em uma corrida que também marcou a despedida de Michael Schumacher da Ferrari em sua primeira passagem pela equipe.

8. O título de Lewis Hamilton decidido na última curva, em 2008

Poucas corridas tiveram um desfecho tão dramático quanto o GP do Brasil de 2008. Felipe Massa venceu diante da torcida em Interlagos e, por alguns instantes, parecia ter conquistado o título mundial. O brasileiro precisava da vitória e de uma combinação favorável de resultados para superar Lewis Hamilton na classificação.

Na última volta, porém, a chuva mudou o cenário. Hamilton ultrapassou Timo Glock na curva final e conquistou a quinta posição necessária para garantir o campeonato por apenas um ponto de vantagem sobre Massa. O brasileiro venceu a corrida, mas viu o título escapar nos últimos metros.

9. Sebastian Vettel conquista o tricampeonato após rodar na primeira volta, em 2012

A decisão de 2012 também transformou Interlagos em palco de um roteiro improvável. Na primeira volta, Sebastian Vettel se envolveu em um acidente com Bruno Senna e rodou, caindo para o fim do pelotão. O alemão conseguiu se recuperar ao longo da prova, disputada em condições instáveis, e terminou em sexto lugar.

O resultado foi suficiente para superar Fernando Alonso por apenas três pontos na classificação final e conquistar seu terceiro título consecutivo pela Red Bull. A corrida ficou marcada pela combinação de chuva, incidentes e mudanças de posição até a bandeirada.

10. Lewis Hamilton sai de décimo e vence após recuperação impressionante, em 2021

Em 2021, Interlagos foi cenário de uma das grandes atuações de Lewis Hamilton na Fórmula 1. Após ser desclassificado da classificação sprint por uma irregularidade na asa traseira e receber uma punição por troca de motor, o britânico precisou escalar o pelotão durante o fim de semana.

Na corrida de domingo, largou em décimo e avançou até a liderança. O momento decisivo veio na disputa com Max Verstappen: Hamilton ultrapassou o rival na reta oposta, na volta 59, e seguiu para a vitória. Na comemoração, ergueu a bandeira brasileira em homenagem a Ayrton Senna.

11. Max Verstappen vence na chuva após largar em 17º, em 2024

A edição de 2024 entrou para a lista de grandes atuações em Interlagos. Depois de uma classificação difícil e de uma punição no grid, Max Verstappen começou o GP de São Paulo na 17ª posição. Em uma corrida marcada por chuva, acidentes, bandeiras vermelhas e mudanças de estratégia, o holandês avançou pelo pelotão até assumir a liderança.

Verstappen venceu com quase 20 segundos de vantagem sobre Esteban Ocon, segundo colocado, e encerrou um jejum de triunfos que durava desde junho daquele ano. O resultado foi importante também para a disputa do campeonato: o piloto ampliou sua vantagem sobre Lando Norris e ficou mais perto do tetracampeonato.