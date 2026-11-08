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GP de São Paulo: onde assistir à Fórmula 1 na TV e no streaming

Etapa em Interlagos acontece entre 6 e 8 de novembro, com transmissão na televisão aberta e por assinatura e em plataformas digitais; corrida será disputada no domingo, às 14h

GP de São Paulo: circuito recebe a etapa brasileira da Fórmula 1 em Interlagos (Reprodução/site/f1saopaulo.com.br)

GP de São Paulo: circuito recebe a etapa brasileira da Fórmula 1 em Interlagos (Reprodução/site/f1saopaulo.com.br)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 06h10.

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O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 será disputado neste domingo, 8, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista. A etapa brasileira terá transmissão na TV aberta, na TV por assinatura e no streaming.

A programação segue o formato tradicional, sem corrida Sprint, e conta com dois representantes brasileiros: Gabriel Bortoleto, da Audi, e Rafael Câmara, da Haas. 

Panorama da etapa

O GP de São Paulo será a oportunidade de acompanhar os pilotos brasileiros diante da torcida em Interlagos. Bortoleto disputa sua segunda temporada na Fórmula 1, enquanto Câmara participa pela primeira vez de um fim de semana oficial da categoria.

O campeonato de pilotos já está definido: Kimi Antonelli, da Mercedes, conquistou o título na etapa do México. Em Interlagos, a disputa segue pelas demais posições do Mundial e pelo campeonato de construtores.

Onde assistir ao GP de São Paulo de F1?

A programação será exibida por diferentes canais e plataformas. A TV Globo transmite a corrida de domingo, enquanto o sportv3 exibiu as atividades da categoria ao longo do fim de semana. Globoplay e F1 TV Pro também oferecem as transmissões.

  • TV aberta: TV Globo (classificação e corrida);
  • TV fechada: sportv3 (treinos livres, classificação e corrida);
  • Streaming: Globoplay e F1 TV Pro (programação da etapa).

Qual é a programação do GP de São Paulo?

Domingo, 8 de novembro:

  • 14h: Grande Prêmio de São Paulo, com 71 voltas — TV Globo, sportv3, Globoplay e F1 TV Pro.

Ficha técnica:

  • Competição: Fórmula 1 – GP de São Paulo 2026;
  • Data: de 6 a 8 de novembro de 2026;
  • Horário da corrida: domingo, às 14h (de Brasília);
  • Local: Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo;
  • Onde assistir: TV Globo, sportv3, Globoplay e F1 TV Pro.
Acompanhe tudo sobre:GP São PauloFórmula 1Interlagos

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