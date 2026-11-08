GP de São Paulo: onde assistir à Fórmula 1 na TV e no streaming

GP de São Paulo: circuito recebe a etapa brasileira da Fórmula 1 em Interlagos (Reprodução/site/f1saopaulo.com.br)
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Publicado em 8 de novembro de 2026 às 06h10.
O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 será disputado neste domingo, 8, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista. A etapa brasileira terá transmissão na TV aberta, na TV por assinatura e no streaming.
A programação segue o formato tradicional, sem corrida Sprint, e conta com dois representantes brasileiros: Gabriel Bortoleto, da Audi, e Rafael Câmara, da Haas.
O GP de São Paulo será a oportunidade de acompanhar os pilotos brasileiros diante da torcida em Interlagos. Bortoleto disputa sua segunda temporada na Fórmula 1, enquanto Câmara participa pela primeira vez de um fim de semana oficial da categoria.
O campeonato de pilotos já está definido: Kimi Antonelli, da Mercedes, conquistou o título na etapa do México. Em Interlagos, a disputa segue pelas demais posições do Mundial e pelo campeonato de construtores.
A programação será exibida por diferentes canais e plataformas. A TV Globo transmite a corrida de domingo, enquanto o sportv3 exibiu as atividades da categoria ao longo do fim de semana. Globoplay e F1 TV Pro também oferecem as transmissões.
Domingo, 8 de novembro: