Norris faz pole do GP do Brasil de F1 após atraso pela chuva

O britânico Lando Norris, da McLaren, conquistou neste sábado, 7, a pole position do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, em Interlagos, São Paulo. O piloto registrou o tempo de 1min27s470 na classificação. As informações são da AFP.

Norris ficou à frente dos dois representantes da Mercedes. O britânico George Russell garantiu a segunda posição, com 1min27s674, seguido pelo italiano Kimi Antonelli, novo campeão mundial, que completou sua volta em 1min28s095.

Entre os brasileiros, o estreante Rafael Câmara partirá da 11ª posição. Gabriel Bortoleto largará em 19º.

A chuva forte em São Paulo marcou a sessão e atrasou o início da classificação em uma hora e meia.