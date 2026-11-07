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Norris faz pole do GP do Brasil de F1 após atraso pela chuva

Piloto da McLaren larga à frente de Russell e Antonelli; Rafael Câmara será o 11º, e Gabriel Bortoleto, o 19º

Da redação, com agências
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Redação Exame

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 17h47.

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O britânico Lando Norris, da McLaren, conquistou neste sábado, 7, a pole position do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, em Interlagos, São Paulo. O piloto registrou o tempo de 1min27s470 na classificação. As informações são da AFP.

Norris ficou à frente dos dois representantes da Mercedes. O britânico George Russell garantiu a segunda posição, com 1min27s674, seguido pelo italiano Kimi Antonelli, novo campeão mundial, que completou sua volta em 1min28s095.

Entre os brasileiros, o estreante Rafael Câmara partirá da 11ª posição. Gabriel Bortoleto largará em 19º.

A chuva forte em São Paulo marcou a sessão e atrasou o início da classificação em uma hora e meia.
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