Felipe Massa entra na Justiça para ser reconhecido como campeão da F1 de 2008

O piloto Felipe Massa entrou com uma ação contra a Formula One Management, o ex-chefe da F1 Bernie Ecclestone e o órgão mundial do esporte na High Court de Londres na última segunda-feira, 11, segundo informações do jornal Wall Street Journal.

Massa alega que eles falharam em investigar um escândalo de manipulação de corridas conhecido como Crashgate, ou Singapuragate, que lhe custou o título. O piloto também está buscando mais de US$ 80 milhões em danos e reconhecimento da Federation International de l’Automobile de que uma investigação oportuna o teria tornado o campeão de 2008, ao invés de Lewis Hamilton.

Em 2008, Felipe Massa, da Ferrari, disputava o título de campeão mundial com Lewis Hamilton, da McLaren, ponto a ponto. Os dois chegaram ao GP de Singapura com apenas um ponto de diferença na tabela.

A corrida era liderada por Felipe Massa até uma batida proposital de Nelson Piquet Jr na 15ª volta, para acionar um safety car que beneficiaria Fernando Alonso, que venceu o circuito. Massa, cuja Ferrari havia largado da pole position, terminou em 12º. O escândalo foi revelado pela primeira vez pelo jornalista esportivo Reginaldo Leme, em 2009.

Nelsinho Piquet seguiu uma ordem dada pelo dirigente da escuderia Flavio Briatore e pelo diretor de engenharia Pat Symonds. Ambos foram demitidos após a repercussão do caso.

Cinco semanas depois, Massa perdeu o campeonato mundial para Hamilton por um único ponto.

Massa agora alega que os líderes do esporte na época—Ecclestone e a FIA—conspiraram para adiar qualquer investigação até depois que os resultados da temporada fossem oficialmente estabelecidos.

Uma investigação formal da FIA mais tarde descobriu que Piquet, de fato, havia batido de propósito para ajudar Alonso a vencer. A FIA puniu a equipe Renault com uma suspensão de dois anos do esporte.

"Se o acidente tivesse sido investigado prontamente em 2008", alegam os advogados de Massa, "os resultados do Grande Prêmio de Singapura teriam sido cancelados e [Massa] teria vencido".

A FIA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário do Wall Street Journal, e a Fórmula 1 se recusou a comentar.

Aquela temporada foi a melhor chance de Massa para um título em uma carreira de 14 anos. Massa se aposentou em 2017 e nunca mais terminou acima do sexto lugar na classificação.

No entanto, no ano passado, Ecclestone, agora com 93 anos, sugeriu a existência de um encobrimento em uma entrevista a um site alemão chamado F1 Insider.

"Queríamos proteger o esporte e salvá-lo de um escândalo enorme", relatou o F1 Insider que ele disse. "Ainda sinto pena do Massa hoje." Ecclestone mais tarde recuou e disse que não se lembrava de ter dado a entrevista.