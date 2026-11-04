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Quais são as equipes que mais venceram na história de Interlagos na F1?

Ferrari e McLaren dividem a liderança do ranking, com nove triunfos cada; Red Bull e Mercedes aparecem na sequência entre as equipes com mais vitórias no circuito paulista

Ferrari: equipe já venceu nove vezes em Interlagos (Leandro Fonseca/Exame)

Ferrari: equipe já venceu nove vezes em Interlagos (Leandro Fonseca/Exame)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 16h48.

Última atualização em 4 de novembro de 2026 às 16h50.

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Um artigo jornalístico analisa o histórico de vitórias das equipes de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A Ferrari e a McLaren lideram com nove vitórias cada, seguidas por Red Bull, Mercedes e Williams. O texto detalha os anos das conquistas e destaca o GP de São Paulo de 2026, que ocorrerá após Kimi Antonelli garantir o título mundial.

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A Ferrari e a McLaren são as equipes com mais vitórias na história do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, pela Fórmula 1. As duas escuderias conquistaram nove triunfos cada no circuito, considerando as corridas do Campeonato Mundial realizadas na pista até a temporada de 2025.

A Red Bull aparece na terceira posição, com sete vitórias, seguida pela Mercedes, que soma seis. Na sequência está a Williams, com quatro triunfos. O levantamento considera os resultados do Grande Prêmio do Brasil e do Grande Prêmio de São Paulo disputados em Interlagos, sem incluir as provas realizadas em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Quais equipes mais venceram em Interlagos?

Confira o ranking das equipes com mais vitórias no circuito paulista:

  • Ferrari: 9 vitórias;
  • McLaren: 9 vitórias;
  • Red Bull: 7 vitórias;
  • Mercedes: 6 vitórias;
  • Williams: 4 vitórias;
  • Benetton: 2 vitórias;
  • Team Lotus: 1 vitória;
  • Brabham: 1 vitória;
  • Jordan: 1 vitória;
  • Ligier: 1 vitória;
  • Renault: 1 vitória.

Em quais anos Ferrari e McLaren venceram em Interlagos?

A Ferrari conquistou seus nove triunfos em 1976, 1977, 1990, 2000, 2002, 2006, 2007, 2008 e 2017. Já a McLaren venceu em 1974, 1991, 1993, 1998, 1999, 2001, 2005, 2012 e 2025.

A vitória mais recente da equipe britânica veio com Lando Norris, no Grande Prêmio de São Paulo de 2025. A Ferrari, por sua vez, não vence em Interlagos desde 2017, quando Sebastian Vettel cruzou a linha de chegada na primeira posição.

A Red Bull construiu seus sete triunfos com Sebastian Vettel e Max Verstappen. A equipe venceu em 2009, 2010, 2011, 2013, 2019, 2023 e 2024. A Mercedes, por sua vez, conquistou suas seis vitórias entre 2014 e 2022, com Nico Rosberg, Lewis Hamilton e George Russell.

Interlagos volta a receber a Fórmula 1 neste fim de semana, entre os dias 6 e 8 de novembro, para o Grande Prêmio de São Paulo de 2026. A etapa será a primeira no circuito paulista após a conquista antecipada do título mundial por Kimi Antonelli, que garantiu o campeonato no GP do México, no último domingo, 1º de novembro.

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