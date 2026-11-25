Pep Guardiola, um dos treinadores mais vitoriosos de todos os tempos, concedeu uma entrevista à Romário TV, comandada pelo ex-jogador Romário. Em um dos trechos, o espanhol surpreendeu ao dizer qual time do Brasil ele treinaria.

“Treinaria o Bahia. Não sei se tem muito dinheiro para me pagar, mas o Bahia eu treinaria”, declarou o treinador durante a conversa.

Guardiola acompanha o futebol brasileiro?

Apesar da identificação com o clube baiano, Guardiola admitiu que acompanha pouco o futebol brasileiro. Segundo o espanhol, a falta de tempo durante os últimos anos de trabalho na Europa e a dificuldade de assistir às transmissões das partidas contribuíram para esse distanciamento.

“Não muito. Não tinha tempo. Agora, um pouco mais porque tenho tempo. Mas nos últimos anos vi muito pouco. Primeiro porque não passa na Europa”, explicou.

A declaração foi feita durante a passagem do treinador por Salvador, onde ele cumpriu compromissos relacionados ao Grupo City. Guardiola desembarcou na capital baiana na última sexta-feira, 20, visitou o CT Evaristo de Macedo, conheceu o andamento das obras do novo centro de treinamento e acompanhou a derrota do Bahia para o Coritiba, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, no dia 21.

Qual é a relação de Guardiola com o Bahia?

A ligação entre o treinador e o clube passa pelo City Football Group, conglomerado do qual Guardiola é embaixador e que controla a SAF do Bahia. O grupo também administra o Manchester City, equipe comandada pelo espanhol entre 2016 e 2025.

A aproximação, porém, começou antes da visita a Salvador. Em 2022, Guardiola gravou uma mensagem de incentivo ao elenco tricolor antes da partida que confirmou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, recebeu integrantes da delegação baiana durante a pré-temporada do clube em Manchester.

Em entrevista a Romário, o treinador voltou a demonstrar sua identificação com o Esquadrão ao responder qual seria seu time no Brasil: “Bahia. É o clube do meu coração”.