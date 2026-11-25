Champions League: confira todos os jogos desta quarta-feira (Kristian Skeie - UEFA/Getty Images)
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Publicado em 25 de novembro de 2026 às 14h00.
A Champions League continua nesta quarta-feira, 25 de novembro, com nove partidas pela quinta rodada da fase de liga. Os jogos ocorrem às 14h45 e às 17h, com destaque para PSG x Roma. As partidas serão transmitidas por TNT, Space, YouTube da TNT Sports e HBO Max.
A Champions League segue nesta quarta-feira, 25 de novembro, com nove partidas pela quinta rodada da fase de liga da temporada 2026/27. Os confrontos serão divididos em duas faixas de horário: às 14h45 e às 17h, no horário de Brasília.
O principal destaque é PSG x Roma, às 17h, mas a rodada também terá Barcelona, Bayern de Munique, Liverpool e Manchester United em campo. As transmissões serão distribuídas entre TNT, Space, YouTube da TNT Sports e HBO Max.
Vale mencionar que a quinta rodada da fase de liga começou na última terça-feira, 24, e se encerra nesta quarta, 25, com 18 partidas no total.
A fase de liga reúne 36 clubes em uma classificação única. Cada equipe disputa oito partidas, e os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final. Os times que terminarem entre a nona e a 24ª posição disputarão os playoffs por uma vaga na próxima fase.