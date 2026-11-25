A Champions League segue nesta quarta-feira, 25 de novembro, com nove partidas pela quinta rodada da fase de liga da temporada 2026/27. Os confrontos serão divididos em duas faixas de horário: às 14h45 e às 17h, no horário de Brasília.

O principal destaque é PSG x Roma, às 17h, mas a rodada também terá Barcelona, Bayern de Munique, Liverpool e Manchester United em campo. As transmissões serão distribuídas entre TNT, Space, YouTube da TNT Sports e HBO Max.

Jogos de hoje da Champions League e onde assistir

14h45 – Sabah x Barcelona: TNT e HBO Max

TNT e HBO Max 14h45 – Slavia Praga x Villarreal: Space e HBO Max

Space e HBO Max 17h – PSG x Roma: TNT e HBO Max

TNT e HBO Max 17h – Lille x Bayern de Munique: Space, TNT Sports (YouTube) e HBO Max

Space, TNT Sports (YouTube) e HBO Max 17h – Club Brugge x Liverpool: HBO Max

HBO Max 17h – Inter de Milão x Stuttgart: HBO Max

HBO Max 17h – Sporting x Manchester United: HBO Max

HBO Max 17h – Atlético de Madrid x Viking: HBO Max

HBO Max 17h – Shakhtar Donetsk x Fenerbahçe: HBO Max

Vale mencionar que a quinta rodada da fase de liga começou na última terça-feira, 24, e se encerra nesta quarta, 25, com 18 partidas no total.

A fase de liga reúne 36 clubes em uma classificação única. Cada equipe disputa oito partidas, e os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final. Os times que terminarem entre a nona e a 24ª posição disputarão os playoffs por uma vaga na próxima fase.