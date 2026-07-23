Tesla e Alphabet caem no pré-mercado com temor sobre gastos em IA

Depois que a Tesla (TSLA) e a Alphabet (GOOGL), dona do Google, confirmaram planos de elevar ainda mais seus investimentos em capital (capex) devido aos gastos com inteligência artificial (IA), as duas ações recuavam com força no pré-mercado em Nova York. Por volta das 9h10, os papéis de Alphabet caíam 4,85% e a Tesla recuava 7,37, nesta quinta-feira, 23.

De um lado, analistas mais cautelosos ouvidos pela CNBC questionam se as grandes quantias de dinheiro aplicadas em capacidade computacional e projetos como robótica e semicondutores realmente vão se converter em vantagem competitiva no curto prazo para as empresas.

O chefe de pesquisa de tecnologia da gestora britânica Quilter Cheviot, Ben Barringer, chegou a citar, no caso da Alphabet, tanto o salto no capex quanto a perspectiva de margens mais apertadas e atrasos no lançamento do Gemini 3.5 Pro como fatores que ainda não demonstram o retorno claro dos investimentos.

O que mostram os números?

A receita da Alphabet teve alta de 24% no segundo trimestre, a US$ 119,8 bilhões, acima do consenso de US$ 117 bilhões. A área de nuvem do Google, um dos pilares da estratégia de IA, avançou 82% na comparação anual, para US$ 24,8 bilhões, também superando as projeções do mercado.

Mas o que chamou atenção foi a queima de caixa por causa da IA. O fluxo de caixa livre ficou negativo em US$ 5,86 bilhões. E a Alphabet elevou sua projeção do capex para este ano, que passou de uma faixa entre US$ 180 bilhões e US$ 190 bilhões para um intervalo agora entre US$ 195 bilhões e US$ 205 bilhões.

A companhia justificou o aumento pela necessidade de ampliar rapidamente a capacidade computacional disponível, já que afirma não conseguir atender a toda a demanda por IA que observa hoje, e avisou que os valores devem subir ainda mais em 2027.

Já na Tesla, o negócio também cresceu, com receita total de US$ 28,24 bilhões, alta de 26% ante igual trimestre do ano passado. Só que alguns indicadores ficaram abaixo do esperado pelo mercado, com lucro por ação ajustado de US$ 0,33 (ante projeção de US$ 0,55) e margem bruta de 16,3% (ante projeção de 18,1%).

Além disso, o salto da montadora no âmbito dos investimentos foi ainda mais expressivo em termos percentuais do que o da Alphabet. O capex do segundo trimestre somou US$ 5,79 bilhões, alta de 142% na comparação anual. Ela projeta, ainda, gastos superiores a US$ 25 bilhões ao longo de todo o ano.

Otimismo de parte dos mercado

Por outro lado, gestores como Alison Porter, da Janus Henderson, enxergam justamente o oposto nos mesmos números. "Acreditamos que esse cenário é... muito promissor para o capex geral em IA e também para os retornos que essas plataformas estão obtendo com esses gastos."

"Este é um dos trimestres de maior crescimento de receita da Alphabet nos últimos cinco anos, e a empresa é um excelente termômetro para toda essa onda de IA", acrescentou à CNBC.

O CEO da Tesla, Elon Musk, também foi na mesma linha. "Este é um ano de investimentos em capital. Estou confiante de que tudo em que estamos investindo trará retornos incríveis. Na verdade, talvez os melhores retornos sobre investimentos em capital que já vimos", disse em teleconferência.