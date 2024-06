Grêmio x Fluminense: onde assistir e horário pelo Brasileirão

O Grêmio e Fluminense se enfrentam neste domingo, 30, às 16h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A partida é válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão na RBS TV e no Premiere.

Atualmente, os dois times ocupam as últimas posições do Brasileirão, lutando para sair da zona de rebaixamento e buscar uma recuperação na tabela. A expectativa é de um jogo disputado, com ambos os times precisando dos três pontos para melhorar sua situação no campeonato.

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio x Fluminense hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 16h, entre o Grêmio e Fluminense terá transmissão ao vivo na RBS TV e no Premiere.

