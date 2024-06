Espanha x Geórgia: onde assistir e horário pela Eurocopa

A Espanha enfrenta a Geórgia neste domingo, às 16h, em Colônia, na Alemanha. A partida é crucial para a Espanha, que busca a classificação para a próxima fase da Eurocopa.

Com um histórico de sucesso no torneio, a Espanha entra em campo com a confiança de garantir mais uma vitória. A Geórgia, por sua vez, tenta surpreender e conquistar pontos importantes.

Onde assistir ao vivo o jogo Espanha x Geórgia hoje pela Eurocopa?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Espanha e Geórgia terá transmissão ao vivo no canal da Cazé TV no YouTube, na Samsung TV Plus e no Prime Video.

Como assistir online o jogo Espanha x Geórgia hoje?

Você pode assistir a partida online pelo canal da Cazé TV no YouTube e pelo Prime Video.

