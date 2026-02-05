Veja de quem foram os gols na vitória do Grêmio por 5 a 3 sobre o Botafogo

Os gols da vitória do Grêmio por 5 a 3 sobre o Botafogo foram marcados por Carlos Vinícius, que anotou três vezes, além de Tetê e Edenílson, em jogo disputado nesta quarta-feira, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida foi realizada na Arena do Grêmio e marcou a primeira vitória do time gaúcho na competição. O confronto foi movimentado desde o início, com as duas equipes criando chances e alternando momentos de domínio.

Pelo Botafogo, os gols foram marcados por Arthur Cabral e Danilo, que balançou as redes duas vezes, mantendo o time carioca vivo no jogo até os minutos finais.

No primeiro tempo, Arthur Cabral abriu o placar para o Botafogo. O Grêmio reagiu com Carlos Vinícius, mas voltou a ficar atrás após Danilo marcar de voleio. A igualdade e a virada gremista vieram no início da segunda etapa.

Carlos Vinícius foi o destaque do confronto ao marcar três gols, dois com a bola rolando e um em cobrança de pênalti. Tetê ampliou a vantagem após falhas defensivas do Botafogo, e Edenílson fechou o placar.

Com o resultado, o Grêmio somou os primeiros três pontos no Brasileirão, enquanto o Botafogo permaneceu com três pontos após duas rodadas.