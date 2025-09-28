GP de Singapura: descubra programação da F1 e onde assistir as próximas corridas

GP de Singapura 2025: saiba onde assistir à Fórmula 1 nos próximos dias (Getty Images).
Publicado em 28 de setembro de 2025 às 12h50.
Última atualização em 28 de setembro de 2025 às 12h50.
Neste domingo (28) não acontece nenhuma corrida da Fórmula 1. O Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, uma das corridas mais desafiadoras e emocionantes do calendário, será realizado de 3 a 5 de outubro de 2025 no Circuito de Marina Bay.
A competição é notória por suas condições exigentes, incluindo alta umidade, calor intenso e um traçado técnico com 19 curvas, que exigem habilidade e resistência dos pilotos.
Na sexta-feira, 3 de outubro, o o treino livre 1 é às 6h30 e o treino livre 2 às 10h00, ambos no horário de Brasília. No sábado (4) será realizado o treino livre 3 às 6h30, seguido da classificação às 10h00. A corrida principal acontece no domingo, 5 de outubro, às 9h00, também em horário de Brasília.
Os fãs brasileiros poderão acompanhar todas as sessões da próxima corrida da Fórmula 1 ao vivo por meio de diferentes canais e plataformas. A Band transmite a corrida principal do domingo ao vivo, enquanto o BandSports oferece cobertura completa dos treinos livres e da classificação.
A plataforma F1TV Pro disponibiliza transmissões ao vivo do GP de Singapura com múltiplas opções de câmera e comentários especializados. O BandPlay, serviço de streaming da Band, também permite acessar as transmissões ao vivo. Além disso, o site da Band oferece cobertura completa da corrida da Fórmula 1 e conteúdo exclusivo para os espectadores que desejam acompanhar o evento online.
Atualmente, Oscar Piastri lidera o campeonato com 324 pontos, seguido por Lando Norris com 299 pontos. Max Verstappen ocupa a terceira posição com 255 pontos, enquanto George Russell e Charles Leclerc completam o top 5 com 212 e 165 pontos, respectivamente.