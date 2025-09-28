GP de Singapura: descubra programação da F1 e onde assistir as próximas corridas

Neste domingo (28) não acontece nenhuma corrida da Fórmula 1. O Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, uma das corridas mais desafiadoras e emocionantes do calendário, será realizado de 3 a 5 de outubro de 2025 no Circuito de Marina Bay.

A competição é notória por suas condições exigentes, incluindo alta umidade, calor intenso e um traçado técnico com 19 curvas, que exigem habilidade e resistência dos pilotos.

Na sexta-feira, 3 de outubro, o o treino livre 1 é às 6h30 e o treino livre 2 às 10h00, ambos no horário de Brasília. No sábado (4) será realizado o treino livre 3 às 6h30, seguido da classificação às 10h00. A corrida principal acontece no domingo, 5 de outubro, às 9h00, também em horário de Brasília.

Os fãs brasileiros poderão acompanhar todas as sessões da próxima corrida da Fórmula 1 ao vivo por meio de diferentes canais e plataformas. A Band transmite a corrida principal do domingo ao vivo, enquanto o BandSports oferece cobertura completa dos treinos livres e da classificação.

A plataforma F1TV Pro disponibiliza transmissões ao vivo do GP de Singapura com múltiplas opções de câmera e comentários especializados. O BandPlay, serviço de streaming da Band, também permite acessar as transmissões ao vivo. Além disso, o site da Band oferece cobertura completa da corrida da Fórmula 1 e conteúdo exclusivo para os espectadores que desejam acompanhar o evento online.

Atualmente, Oscar Piastri lidera o campeonato com 324 pontos, seguido por Lando Norris com 299 pontos. Max Verstappen ocupa a terceira posição com 255 pontos, enquanto George Russell e Charles Leclerc completam o top 5 com 212 e 165 pontos, respectivamente.