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GP de São Paulo: veja como assistir à corrida da Fórmula 1 no Brasil

Com a chegada da Fórmula 1 a Interlagos, a etapa brasileira do campeonato traz a estreia de Rafael Câmara e decide rumos decisivos na temporada

Fórmula 1: corrida em São Paulo acontece neste domingo, 8, fique por dentro da programação (Manaure Quintero / AFP)

Fórmula 1: corrida em São Paulo acontece neste domingo, 8, fique por dentro da programação (Manaure Quintero / AFP)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 14h23.

Última atualização em 5 de novembro de 2026 às 14h33.

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O Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil é uma corrida de alta importância no calendário mundial, ocorrendo no Autódromo de Interlagos. Este evento conta com a estreia de Rafael Câmara e impactar o Campeonato de Construtores. A transmissão será feita pela TV Globo, Sportv3, Globoplay e F1TV.

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OGrande Prêmio de Fórmula 1 do Brasilacontece neste domingo, 8 de novembro. A corrida brasileira terá a estreia do jovem piloto pernambucano Rafael Câmara e pode ajudar a definir o Campeonato de Construtores.

A programação segue o calendário tradicional da Fórmula 1 e começa na sexta-feira, 6, com duas sessões de Treino Livre, passando para a sessão de classificação no sábado, 7, e a corrida no domingo, 8, além de atividades em pista da Porsche Cup e Fórmula 4 Brasil.

Como será a programação do GP de São Paulo?

Durante os três dias de evento, a Fórmula 1 irá dividir a pista com a Porsche Cup e a Fórmula 4 Brasil.

Na sexta-feira, 6, acontecem as duas primeiras sessões de Treino Livre da Fórmula 1, enquanto no sábado, 7, a terceira sessão e a classificação estão marcadas. Por fim, a corrida oficial no Autódromo de Interlagos acontece no domingo, 8.

A disputa pelo título de Campeão Mundial de 2026 já se encerrou no México, com a vitória de Kimi Antonelli, da Mercedes. Porém, o Campeonato Mundial de Construtores segue indefinido.

Que horas será a corrida da Fórmula 1 em São Paulo?

A corrida oficial do GP de São Paulo acontece no domingo, 8, a partir das 14h.

Onde assistir à corrida do GP de São Paulo?

A corrida da Fórmula 1 no Brasil será transmitida pela TV Globo.

O fim de semana no Brasil também poderá ser acompanhado na rede fechada, pelo Sportv3, e no streaming com o Globoplay ou o F1TV, transmissão oficial da categoria.

Confira a programação do fim de semana

Sexta-feira, 6 de novembro

  • Treino Livre 1 - 12h30
  • Treino Livre 2 - 16h

Sábado, 7 de novembro

  • Treino livre 3 - 11h30
  • Classificação - 15h

Domingo, 9 de novembro

  • Corrida - a partir das 14h

Glossário

O que é Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil?

É uma corrida de Fórmula 1 que ocorre no Brasil, geralmente no Autódromo de Interlagos, e é parte do calendário oficial da categoria, atraindo pilotos e equipes internacionais.

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