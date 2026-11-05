68% dos adultos dizem ter se acostumado à incerteza. Muitos reagem com decisões precipitadas

68% dos adultos nos Estados Unidos dizem ter se acostumado a viver com incerteza, segundo o relatório Stress in America 2026, da Associação Americana de Psicologia (APA). Profissionais de saúde mental afirmam que a reação de muitos pacientes tem sido decidir às pressas: apressar compromissos amorosos, pedir demissão sem outro emprego em vista, recorrer à inteligência artificial para saber o que fazer.

A psiquiatra e escritora Suzan Song, de Washington, D.C., tem notado esse padrão no consultório. Ela e outros profissionais da área relataram à CNBC Make It pacientes que usam a IA para interpretar interações, prever resultados ou orientar escolhas, e até quem tenha procurado médiuns e simpatias para encontrar um parceiro.

Na mesma pesquisa, 28% dos adultos dizem ter pouco ou nenhum controle sobre o futuro, ante 23% em 2025.

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A incerteza é a mesma. A exposição, não

Incerteza sempre existiu, na vida de cada um e no mundo. O que mudou, segundo os especialistas, é a quantidade de ambiguidade em quase tudo que as pessoas precisam administrar, de emprego e dinheiro a relacionamentos.

O celular tem papel nisso. Ao mesmo tempo em que lidam com as preocupações do dia a dia, as pessoas recebem um fluxo sem fim de notícias ruins. A psicóloga Julie Pike, de Carrboro, na Carolina do Norte, compara com o passado: dava para ler sobre a Guerra Fria no jornal, diz ela, mas não se perder num labirinto de vídeos no TikTok e no Instagram.

As preocupações se acumulam, e com elas o estresse e a ansiedade.

Menos paciência para não saber

Para a psicóloga Natalie Dattilo, de Indianápolis, o excesso de informação pode ter reduzido a tolerância à incerteza. Antes, não havia escolha senão conviver com o desconhecido e aprender a lidar com ele.

Hoje, um chatbot faz cálculos e estima, por exemplo, quando alguém deve atingir certos marcos da vida. Pode aliviar parte da angústia. Mas nem a IA prevê o futuro, e a incerteza continua lá.

O relatório da APA mostra o tamanho desse recurso: entre os americanos que usam IA, 47% dizem tê-la usado num papel comparável ao de um profissional de saúde mental.

Voltar ao corpo para sair da espiral

Quando a sensação é de afogamento no desconhecido, o psicoterapeuta Andrew Tepper, de Nova York, recomenda prestar atenção às sensações físicas. Ele sugere três práticas:

Água fria no rosto. Segundo Tepper, ela aciona uma parte do sistema nervoso que ajuda a acalmar. “É um dos jeitos mais rápidos que conheço de aliviar quando a ansiedade dispara”, diz.

Segundo Tepper, ela aciona uma parte do sistema nervoso que ajuda a acalmar. “É um dos jeitos mais rápidos que conheço de aliviar quando a ansiedade dispara”, diz. Pés descalços na grama. Sentir o chão, a temperatura e a textura puxa a atenção para o agora. Alguns pacientes dele, adolescentes inclusive, transformaram isso em hábito.

Sentir o chão, a temperatura e a textura puxa a atenção para o agora. Alguns pacientes dele, adolescentes inclusive, transformaram isso em hábito. Sair e se mexer. Caminhar, fazer trilha ou pedalar. Para o terapeuta, é difícil entrar em espiral sobre o ano que vem quando se está presente na natureza.

“O presente é onde a incerteza tem mais dificuldade de se agarrar”, diz Tepper.

Dattilo sugere ainda repetir uma frase como “tenho certeza de que, aconteça o que acontecer, vou dar conta”, com a frequência que for necessária. Segundo ela, esse tipo de frase ajuda a conter parte da ansiedade e tem a vantagem de ser verdadeira. “Não há nada que indique que você não vai dar conta do que vier”, diz.

Perceber o próprio padrão antes de decidir

A pressa descrita pelos especialistas tem uma lógica: diante do desconforto de não saber, qualquer decisão parece melhor do que nenhuma. Reconhecer esse impulso em si mesmo, entender de onde ele vem e notar quando a ansiedade está escolhendo no lugar da pessoa é um exercício de autoconhecimento.

O curso Autoconhecimento, do Na Prática, é 100% online e gratuito, com 5 horas de videoaulas curtas e atividades práticas. As aulas ajudam a identificar padrões de comportamento, revisitar a própria história, reconhecer pontos fortes e oportunidades de desenvolvimento e montar um plano inicial de desenvolvimento pessoal. O curso é conduzido por Stephanie Crispino, mentora e cofundadora do CHAMA Coletivo, e oferece certificado ao final.

Nem toda pergunta sobre o futuro precisa de resposta hoje.

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Quantos adultos dizem ter se acostumado à incerteza?

Segundo o relatório Stress in America 2026, da Associação Americana de Psicologia, 68% dos adultos nos Estados Unidos dizem ter se acostumado a viver com incerteza.

Por que a incerteza leva a decisões precipitadas?

Profissionais de saúde mental relatam que, diante do desconforto de não saber, muitos pacientes buscam resolver a ansiedade decidindo rápido, seja apressando um relacionamento, seja deixando o emprego sem outro em vista.

Por que a incerteza parece maior hoje?

Para os especialistas, o nível de incerteza não mudou, mas a exposição a ela cresceu. O celular combina as preocupações cotidianas com um fluxo constante de notícias ruins, e a tolerância ao desconhecido pode ter diminuído.

Como lidar com a ansiedade causada pela incerteza?

O psicoterapeuta Andrew Tepper sugere práticas que trazem a atenção ao presente, como jogar água fria no rosto, pisar descalço na grama e sair para caminhar ou pedalar. A psicóloga Natalie Dattilo recomenda repetir uma frase como “aconteça o que acontecer, vou dar conta”.

O curso de Autoconhecimento do Na Prática é gratuito?

Sim. O curso é online e gratuito, com 5 horas de conteúdo e certificado ao final.