Audi de Gabriel Bortoleto ganha pintura em homenagem a São Paulo para o GP de Fórmula 1

Prestes a disputar pela segunda vez na carreira o GP de São Paulo de Fórmula 1, Gabriel Bortoleto garante estar com as expectativas em alta para a disputa da 21ª etapa da temporada 2026, marcada para o Autódromo de Interlagos, neste domingo. O piloto conversou com EXAME em São Paulo, em evento realizado na noite de quarta-feira, 4, e falou sobre a animação que tem para a corrida em seu país naquela que será a estreia da sua equipe, a Audi, na etapa brasileira do campeonato.

Bortoleto fez sua estreia no GP de São Paulo em 2025, quando defendia a Sauber, time que se transformou na Audi neste ano. Depois de bons treinos, um acidente nas voltas finais da Sprint e um toque na primeira volta da corrida principal impediram bons resultados. Para este ano, o brasileiro da Audi espera por um desempenho melhor e destaca o apoio da torcida em Interlagos.

“A expectativa está boa. Obviamente, é uma segunda oportunidade no Brasil. No passado, não foi dos melhores, mas estou muito animado para poder mudar essa situação. Poder voltar a contar com o apoio na frente para o país. Poder me divertir em uma pista tão legal quanto Interlagos. E a questão da chuva é sempre uma incógnita no Brasil. Chove, não chove, seca. Então, vamos ver o que vem”, disse Bortoleto.

“Eu acho que a gente sempre tenta focar em fazer um bom fim de semana, tentar, obviamente, conseguir um bom resultado... Mas eu acho que quando se trata de Interlagos, para mim, ainda mais sendo brasileiro, a situação por estar correndo em frente de dezenas de milhares de brasileiros e milhões de pessoas te assistindo na televisão, na sua casa... para mim é algo muito especial”, segue o piloto.

Durante o evento, a Audi aproveitou para apresentar uma pintura especial para o GP de São Paulo, que contempla o desenho das calçadas da capital paulista, com formato do mapa do estado. Bortoleto se mostrou feliz e satisfeito com as novas cores do carro para a etapa deste final de semana.

“Acho que essa edição é a mais bonita da Audi, com certeza. Ela é linda já assim, e eu já ouvi o pessoal que fez os testes de simulador, dizem que quando o carro está andando, com o reflexo nas rodas, fica mais bonito ainda”, completa Bortoleto, que chega à capital paulista após obter um oitavo lugar no GP do México, no último final de semana.

As atividades em Interlagos serão iniciadas nesta sexta-feira, 6, com dois treinos livres, e seguem no sábado, com mais um ensaio e a classificação. O GP de São Paulo de F1 será disputado no domingo, a partir de 14h.