Com opções zero álcool, sem glúten e com menos calorias, Heineken® amplia portfólio

O mercado de cervejas no Brasil está mudando. Embora o volume total de vendas siga estável — em 2025, o país consumiu 14,75 bilhões de litros, segundo a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja —, o avanço dos segmentos premium tem chamado a atenção da indústria. A categoria registrou crescimento de 10% entre 2019 e 2025, de acordo com a consultoria Euromonitor.

A tendência acompanha uma mudança no perfil do consumidor, que passou a valorizar, além de preço, qualidade, sabor e a experiência entregue pela marca. A Heineken® é um bom exemplo disso. Há mais de 150 anos, a marca preserva sua fórmula original e um padrão global de produção baseado em poucos ingredientes: malte, água e lúpulo.

O processo, que inclui etapas como brassagem e fermentação, segue critérios rigorosos para garantir que o consumidor tenha a mesma experiência, onde quer que esteja.

Um dos segredos dessa receita é a Levedura A, descoberta no século 19 e usada até hoje para construir o sabor característico da marca. Em um mercado cada vez mais competitivo, essa busca por regularidade se tornou um ativo valioso para a Heineken®, que em 2024 ocupou o topo das cervejas puro malte mais vendidas no Brasil, segundo a NielsenIQ.

Momentos de consumo

Se a receita segue quase intacta, as oportunidades de consumo se multiplicaram. Um exemplo claro está nas cervejas zero álcool. Segundo a Euromonitor, empresa global de pesquisa de mercado, o consumo dessa categoria deve alcançar 885 milhões de litros no Brasil em 2026 — mais de seis vezes o volume registrado em 2019.

Esse crescimento acompanha uma mudança cultural importante. Por muito tempo, as versões zero álcool foram vistas como uma necessidade para quem não podia beber. Hoje, são uma escolha consciente para quem busca equilíbrio, moderação ou simplesmente uma alternativa para diferentes momentos do dia.

Em 2025, a Heineken® 0.0 foi a marca zero mais vendida e com maior número de consumidores do Brasil, segundo a NielsenIQ. O desempenho acompanha a evolução de um segmento que deixou de ser associado apenas à restrição de consumo para ganhar espaço entre consumidores que buscam mais flexibilidade nas escolhas do dia a dia.

A ampliação do portfólio passa também pela Heineken® Ultimate, versão sem glúten, com menor teor alcoólico e 30% menos calorias que a versão regular. A proposta é atender diferentes perfis de consumo sem romper com os atributos que consolidaram a marca no segmento premium.

"O mercado de bebidas zero álcool vive uma mudança de percepção: de uma categoria associada à restrição, elas passam a ganhar espaço como uma escolha de consumo ligada a equilíbrio e moderação."

Novas ocasiões: Heineken® Ultimate e Heineken® 0.0 ampliam o portfólio da marca para acompanhar diferentes ocasiões de consumo (Blínia Messias/Divulgação)

Muito além da mesa do bar

A expansão da Heineken® também acontece fora da categoria. Nos últimos anos, a marca fortaleceu sua presença em territórios capazes de gerar conexão com diferentes públicos. Música, esporte, cultura e entretenimento passaram a funcionar como extensões naturais da sua identidade.

A companhia está presente em plataformas globais como a UEFA Champions League e a Fórmula 1, além de grandes festivais de música. Já a Heineken® 0.0 vem ocupando espaços ligados às corridas de rua e ao lazer urbano, ampliando a presença da marca em momentos nos quais o álcool não é protagonista.

Com isso, a Heineken® vem mostrando que, se antes o crescimento dependia do ganho de participação dentro da categoria, hoje ele também passa pela capacidade de se fazer presente em diferentes ocasiões.